Nowy asfalt w trzech dzielnicach Warszawy

Zarząd Dróg Miejskich zakończył główny etap prac frezarskich zaplanowanych na ostatni weekend. Wykonane roboty pozwoliły na szybką wymianę nawierzchni i przywrócenie ruchu w kluczowych miejscach od poniedziałkowego poranka.

Kierowcy mogą już korzystać z nowych nawierzchni na następujących odcinkach:

Ulica Na Skraju we Włochach: wymieniono asfalt od ul. Hipolitowo do zjazdu z wiaduktu nad trasą S2, a ruch przywrócono w poniedziałek o godzinie 4:00.

wymieniono asfalt od ul. Hipolitowo do zjazdu z wiaduktu nad trasą S2, a ruch przywrócono w poniedziałek o godzinie 4:00. Ulica Gwiaździsta na Bielanach: nowy asfalt ułożono na węźle z Wisłostradą, odblokowując przejazd w poniedziałkowy poranek.

nowy asfalt ułożono na węźle z Wisłostradą, odblokowując przejazd w poniedziałkowy poranek. Ulica Okrzei na Pradze-Północ: odcinek od wylotu na Wybrzeże Szczecińskie aż do ul. Panieńskiej oraz skrzyżowanie z ul. Sierakowskiego są już całkowicie otwarte dla kierowców, pieszych i rowerzystów.

Utrudnienia na Wisłostradzie i wymiana dylatacji

Zakończenie weekendowego frezowania nie oznacza końca robót w rejonie bielańskiego odcinka trasy. Na Wisłostradzie prowadzone są kolejne działania, które wygenerują czasowe utrudnienia w ruchu:

Rozbiórka przewiązki przy moście Grota-Roweckiego: z powodu demontażu tymczasowej przejazdki między pasami wyłączone z ruchu pozostają lewe pasy w obu kierunkach. Prace potrwają do soboty, 28 listopada .

z powodu demontażu tymczasowej przejazdki między pasami wyłączone z ruchu pozostają lewe pasy w obu kierunkach. Prace potrwają do . Nocny remont dylatacji wiaduktu: od poniedziałkowego wieczora, 23 listopada od godziny 22:00, rozpoczynają się prace przy wygładzaniu szczeliny dylatacyjnej nad ul. Gwiaździstą. Roboty będą prowadzone nocami do 28 listopada i spowodują zamknięcie jednego lub dwóch pasów ruchu, najpierw w stronę Śródmieścia, a następnie w kierunku Łomianek.

Ekrany akustyczne na Wale Miedzeszyńskim i prace na Towarowej

Zmiany czekają również kierowców poruszających się drogami w innych częściach miasta. Na Wale Miedzeszyńskim w rejonie ul. Walecznych rozpoczęto montaż nowych ekranów akustycznych. Do końca listopada kierowcy muszą liczyć się z zamknięciem lewych pasów ruchu na obu jezdniach pomiędzy ul. Walecznych a wjazdem na most Poniatowskiego. Prace prowadzone są poza szczytem, czyli w godzinach 10:00-14:00, w nocy od 22:00 do 6:00 oraz w weekendy.

Równolegle drogowcy kontynuują zabezpieczanie infrastruktury na Woli. Na wiadukcie w ciągu ulicy Towarowej przeprowadzono remont chodników po wschodniej stronie. Prace te realizowane są według wytycznych Instytutu Badawczego Dróg i Mostów, co ma zapewnić bezpieczne funkcjonowanie obiektu nad linią kolejową do czasu jego kompleksowej przebudowy.

Autor: Zarząd Dróg Miejskich/ Materiały prasowe

Autor: Zarząd Dróg Miejskich/ Materiały prasowe

Autor: Zarząd Dróg Miejskich/ Materiały prasowe

Autor: Zarząd Dróg Miejskich/ Materiały prasowe

Autor: Zarząd Dróg Miejskich/ Materiały prasowe

Autor: Zarząd Dróg Miejskich/ Materiały prasowe

Autor: Zarząd Dróg Miejskich/ Materiały prasowe