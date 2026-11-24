W Mławie (woj. mazowieckie) szykują się masowe zwolnienia. Cztery zakłady zgłosiły zamiar redukcji zatrudnienia obejmującej 759 osób. Rzeczywista skala może być jednak znacznie większa, bo oficjalne statystyki nie muszą uwzględniać wszystkich pracowników agencyjnych. Niewykluczone, że źródło utrzymania straci ponad tysiąc osób. Za każdą z tych liczb kryje się ludzki dramat. Historie rodzin, które przez lata budowały swoje życie wokół pracy w miejscowych fabrykach, a teraz nie wiedzą, co przyniesie jutro.

Jedną z takich historii usłyszeliśmy od kobiety, która przez wiele lat pracowała w mławskim przemyśle. Podczas rozmowy telefonicznej nie potrafiła powstrzymać łez. Po latach ciężkiej pracy dowiedziała się, że ma stracić zatrudnienie. Zostały jej rachunki, kredyt i strach przed przyszłością.

Nie wiem, co do garnka włożymy. Nie wiem, co zrobić dalej. Czuję, że nie będzie dobrze – mówi nam zrozpaczona.

Kobieta poprosiła o zachowanie całkowitej anonimowości. Mimo zwolnienia nadal boi się konsekwencji opowiedzenia o tym, co działo się w zakładzie. Dlatego nie ujawniamy jej danych ani szczegółów pozwalających na rozpoznanie.

Kiedyś premie i wyjazdy dla dzieci. Dziś harówka za najniższą krajową

Nie zawsze tak było. Rozmówczyni pamięta czasy, gdy praca w fabryce dawała poczucie stabilności i bezpieczeństwa. Zarobki były dobre, pracownicy otrzymywali premie, a firma organizowała nawet wyjazdy dla ich dzieci. Ludzie wiązali z zakładem swoją przyszłość, licząc, że po latach ciężkiej pracy będą mogli spokojnie doczekać emerytury.

Wszystko zaczęło się jednak stopniowo zmieniać. Dodatkowe świadczenia znikały, wynagrodzenia przestały być atrakcyjne, a wymagania rosły. Dziś, jak opowiada kobieta, wieloletni pracownicy zarabiają najniższą krajową, a praca na produkcji przypomina wyścig z czasem.

Zmiany trwają nawet po 12 godzin. Ludzie stoją przy taśmach produkcyjnych, wykonując wciąż te same czynności. Trzeba pracować coraz szybciej, bez względu na zmęczenie. Każde chwilowe opóźnienie może skończyć się pretensjami przełożonych.

Mówili nam: jak się nie podoba, to do widzenia – wspomina.

Pracownicy od lat mieli sygnalizować problemy, ale niewiele się zmieniało. Na produkcji panował brud, a zwykli ludzie czuli się ignorowani. Przybywało za to nowych dyrektorów i kierowników. W ocenie naszej rozmówczyni zarządzający zakładem coraz mniej przejmowali się losem tych, którzy każdego dnia stali przy maszynach.

„Co teraz zrobię?”. Po latach pracy został tylko strach

Problemy w zakładzie narastały od lat. Nasza rozmówczyni nie przypuszczała jednak, że pewnego dnia sama znajdzie się wśród osób przeznaczonych do zwolnienia. To dla niej prawdziwy cios. Po tylu latach pracy musi myśleć o rozpoczęciu wszystkiego od nowa.

Przed nią kolejne raty kredytu, ale pewność, że będzie miała z czego je spłacać, właśnie znika. Skąd wziąć pieniądze, kiedy w okolicy setki innych osób również będą szukać pracy?

„Co mają zrobić ludzie po pięćdziesiątce?”. Strach ogarnia całe miasto

Dramat naszej rozmówczyni nie jest odosobniony. Powiatowy Urząd Pracy w Mławie otrzymał zawiadomienia o planowanym zwolnieniu 460 osób w LG Electronics, 131 w Top Run Poland, 88 w Heesung Electronics Poland i 80 w Curtis Evoplast.

Dzwonią do mnie ludzie, którzy są przerażeni. Co mają zrobić ludzie koło 50–60 lat, którzy nagle tracą zatrudnienie? – mówił nam wcześniej Kamil Przybyszewski, radny Mławy.

To właśnie wieloletni pracownicy mogą znaleźć się w szczególnie trudnej sytuacji. Przez kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt lat wykonywali tę samą pracę. Teraz muszą konkurować o zatrudnienie z setkami innych osób, często młodszych i posiadających inne kwalifikacje.

Przybyszewski obawia się również efektu domina. Ograniczenie produkcji w LG uderza w powiązane z koncernem przedsiębiorstwa. A kiedy setki rodzin stracą dochody, skutki odczują także sklepy, restauracje i drobni usługodawcy. Radny ostrzega nawet przed scenariuszem przypominającym los amerykańskiego Detroit, miasta uzależnionego przez lata od jednej branży przemysłu.

W Mławie już teraz trudno o nowe zatrudnienie. Według informacji przekazanych nam przez dyrektora miejscowego urzędu pracy Witolda Żerańskiego, bezrobocie w powiecie wynosi 7,2 proc., znacznie więcej niż średnia na Mazowszu. Urzędnicy spodziewają się, że na początku 2027 roku sytuacja jeszcze się pogorszy.

Urząd pracy przygotowuje pomoc dla zwalnianych. Rozmawia z przedsiębiorstwami, analizuje zapotrzebowanie na pracowników, organizuje doradztwo zawodowe i stara się o dodatkowe pieniądze na szkolenia.

W poniedziałek (23 listopada) przed fabryką LG pojawił się również były premier Mateusz Morawiecki. Podczas konferencji prasowej ostro skrytykował rząd i zaapelował o działania mające ratować miejsca pracy.

Mówię do rządzących: rujnujecie gospodarkę, likwidujecie miejsca pracy. Tutaj trzeba przyciągnąć branżowych inwestorów. Tu trzeba podać ulgi podatkowe – mówił w rozmowie z „Super Expressem”.

Ale dla osób, które przez większość zawodowego życia pracowały w jednej fabryce, takie zapowiedzi nie wystarczą, by przestać się bać.

Nasza rozmówczyni wciąż nie potrafi pogodzić się z tym, co ją spotkało. Przez lata wykonywała swoją pracę, znosiła rosnące wymagania i coraz trudniejsze warunki. Dziś zamiast spokojnie myśleć o przyszłości, zastanawia się, jak przetrwać kolejne miesiące.

Najbardziej przeraża ją świadomość, że po tylu latach pracy może zabraknąć pieniędzy nawet na podstawowe potrzeby.

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