Informację o śmierci Andrzeja Arciszewskiego przekazał na Facebooku serwis dubbing.pl. Aktor zmarł nad ranem 20 listopada 2026 r. Był związany z teatrem i światem dubbingu. Przez wiele lat występował w warszawskim Teatrze Baj, gdzie pracował jako aktor i lalkarz. Jednak to jego role głosowe sprawiły, że Polacy go pokochali.

Andrzej Arciszewski użyczał głosu kultowym bohaterom

W dorobku artysty znalazły się role, które doskonale pamiętają miłośnicy klasycznych animacji. To właśnie jego głosem przemawiał Toadie w serialu "Gumisie", król Louie w "Księdze dżungli" oraz pies Astro w "Jetsonach". Dla wielu fanów to ulubione produkcje z dzieciństwa.

Autorzy serwisu dubbing.pl pożegnali aktora we wzruszającym wpisie na Facebooku. Zwrócili uwagę na szczególną rolę, jaką odgrywają artyści dubbingowi, których głosy pozostają z widzami nawet wtedy, gdy sami twórcy odchodzą.

Odszedł kolejny Artysta, którego głos pozostanie z nami na zawsze. Bo choć aktorzy odchodzą, stworzone przez nich postacie wciąż żyją w naszych wspomnieniach.

Bliscy Andrzeja Arciszewskiego prosili o modlitwę. Stan aktora był bardzo poważny

Niepokojące informacje o stanie zdrowia 75-latka pojawiły się już pod koniec października. Jak przypomniał portal polscylektorzy.pl, aktor trafił wówczas na oddział onkologiczny. Na profilu dubbing.pl opublikowano apel o duchowe wsparcie dla artysty. Jego autorzy nie ukrywali, że sytuacja jest poważna.

Wylądował w szpitalu na onkologii z rozwalonymi nerkami. Powiem, że nie jest z nim dobrze. Mam małą prośbę do Was - jeżeli jeszcze będziecie się modlić za Waszych zmarłych, co odeszli, prześlijcie malutką modlitwę na górze wyjątkowo za żywych tj. za Andrzeja. Niech tam na górze jeszcze czuwają nad nim i niech św. Piotr jeszcze nie dopisuje tego nazwiska do swego rejestru. Po prostu wspomóżcie go duchowo. To wspaniały aktor i jeszcze wspaniały człowiek. Bądźcie z nim swymi myślami. Niech wie, że nie jest sam

- prosili bliscy jeszcze 31 października.

Niestety, mimo apelu o wsparcie i nadziei bliskich, w piątek 20 listopada przekazano wiadomość o śmierci Andrzeja Arciszewskiego. Miał 75 lat. Jego głos pozostanie jednak w kultowych produkcjach, które przez lata bawiły i wzruszały kolejne pokolenia widzów.

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