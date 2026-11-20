Sławomir, a właściwie Sławomir Zapała, to jedna z największych gwiazd disco polo. Ogromną popularność przyniósł mu przebój "Miłość w Zakopanem", który błyskawicznie stał się imprezowym hitem. Artysta stworzył charakterystyczny wizerunek sceniczny, łączący rockowe stylizacje, wąsy i radosne podejście do muzyki. Prywatnie i zawodowo towarzyszy mu Kajra, czyli Magdalena Kajrowicz.

Roznerski rozebrał się dla Sławomira!

Jego teledyskowy partner to tym razem Mikołaj Roznerski którego fani pokochali w serialu "M jak miłość". Od lat wciela się tam w Marcina Chodakowskiego, a jego bohater należy do czołówki ulubionych bohaterów telenoweli. Roznerski ma na koncie także role filmowe i teatralne, a obecnie doskonale sprawdza się także w roli prowadzącego format "The Floor" TVN. Tym razem pokazał się w zupełnie nieoczekiwanej odsłonie!

Panowie pokazali się na zdjęciu z planu teledysku w samych skarpetkach i butach. Reszta, jak ją pan bóg stworzył wystawiona jest na widok publiczny. Najbardziej wrażliwe części ciała zasłonili gitarami. Przypomina to scenę z uwielbianego przeboju kinowego "To właśnie miłość", w którym jeden z głównych bohaterów, starzejący się muzyk obiecuje swoim fanom, że jeżeli jego świąteczny hit znajdzie się na 1. miejscu na liście przebojów, on w Wigilię pokaże wszystko. Tak też czyni, co jest jedną z najśmieśniejszych scen komedii romantyznej. Co Sławomir z Roznerskim pokażą na youtube? Przekonamy się w piątek, 20. listopada o godz. 19.

Co pokażą wieczorem gwiazdy?

W obsadzie teledysku znaleźli się również @Gymsztof i Piotr Aleksandrowicz. Czy "Nektar Nocy" rzeczywiście okaże się najbardziej szalonym klipem w karierze muzyka? Sławomir zapowiedział premierę teledysku na swoim Facebooku.

To najbardziej ryzykowny klip w naszej karierze. Obiecałem, że go zrobię z okazji 'złotego przycisku'. Jestem bardzo ciekawy waszej reakcji, bo reakcja będzie. W obsadzie teledysku znaleźli się Mikołaj Roznerski, Sławomir, a także @Gymsztof i Piotr Aleksandrowicz. Artysta nie zapomniał również wspomnieć o Kajrze, która – jak podkreślił – ma zawsze ostatnie słowo. Teraz pozostaje czekać na premierę "Nektaru Nocy" i reakcje fanów. Zapowiedź już narobiła sporo zamieszania!

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Artyści kupują wyświetlenia? Sławomir i Kajra powiedzieli wprost, co o tym myślą