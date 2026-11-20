Koniec z coverami? Makowkamusic zapowiada wielką premierę. "Nie wierzę, że to się dzieje!"

Makowkamusic to jedna z tych internetowych postaci, których trudno nie kojarzyć, jeśli śledzi się polskie media społecznościowe. 30-letnia Ewa zdobyła rozpoznawalność przede wszystkim dzięki publikowanym na TikToku i Instagramie nagraniom muzycznym. Szczególną popularnością cieszyły się jej covery znanych utworów, które często wykonywała wspólnie z tatą. Niektóre nagrania szybko zdobywały ogromne zainteresowanie, inne stawały się przedmiotem internetowych żartów i dyskusji. Twórczyni dorobiła się nawet statusu swoistego mema, a jej działalność niejednokrotnie wywoływała emocje wśród internautów.

Makowkamusic spełnia muzyczne marzenie. Fani już mogą posłuchać zapowiedzi

O Makowkamusic było głośno nie tylko za sprawą muzycznych występów. W sieci przypominano między innymi nagranie, na którym Ewa śpiewała dzieciom piosenkę "Grażka", poruszającą temat aborcji. Jej działalności towarzyszyły również różnego rodzaju internetowe kontrowersje. Niedawno influencerka ponownie zaskoczyła obserwatorów, tym razem dokonując sportowego wyczynu. Dwukrotnie pokonała połowę dystansu Ironmana, czym także pochwaliła się w mediach społecznościowych.

Wygląda jednak na to, że teraz chce skupić uwagę odbiorców na czymś zupełnie innym. Po latach wykonywania utworów innych artystów Makowkamusic postanowiła zaprezentować własną piosenkę. Jej debiutancki singiel będzie nosił tytuł "Dom", a premiera została zaplanowana na 1 grudnia. Ewa nie kryła ekscytacji i przyznała, że to dla niej bardzo ważna chwila.

Nie wierzę, że to naprawdę się dzieje! Już 1 grudnia premiera mojego pierwszego utworu pt. "DOM"! To dla mnie wyjątkowy moment. Tyle emocji, wspomnień i serca w jednym utworze… Nie mogę się doczekać, aż w końcu będziecie mogli go usłyszeć! - napisała podekscytowana na Instagramie.

Będzie hit? Makowkamusic pokazała fragment pierwszej autorskiej piosenki

Na samym ogłoszeniu się nie skończyło. Influencerka postanowiła uchylić rąbka tajemnicy i udostępniła krótki fragment nadchodzącego singla. Można już dzięki temu zorientować się, w jakim kierunku muzycznym poszła tym razem. Zapowiedź brzmi zupełnie inaczej niż internetowe covery, z którymi dotychczas kojarzyła ją publiczność.

Tym razem Ewa postawiła na spokojniejszy, nastrojowy klimat, wyraźnie nawiązujący do świątecznych wspomnień i dziecięcej beztroski. W udostępnionym fragmencie śpiewa o tęsknocie za magią Bożego Narodzenia i czasami, kiedy do szczęścia wystarczało naprawdę niewiele.