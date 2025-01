Maryla Rodowicz aktualnie jest w trasie koncertowej. Okazuje się jednak, że mimo napiętego grafiku znalazła czas na to, aby odwiedzić swojego dobrego znajomego. Gwiazda w najnowszym wpisie zdradziła, że po ostatnim występie pojechała na 95. urodziny słynnego rajdowca i mistrza Europy Sobiesława Zasady. Jej wpis zszokuje niejedną osobę.

Maryla Rodowicz w miniony weekend dała popis wokalnych umiejętności w Pabianicach, gwiazda wspierała również WOŚP. Okazuje się, że mimo zmęczenia postanowiła wyruszyć na imprezę do dawnego przyjaciela Sobiesława Zasady, który tego dnia miał urodziny.

Muszę wam coś opowiedzieć. Wczoraj po koncercie w Pabianicach szybko, szybko do domu, wskoczyłam w wieczorowe ciuchy, czarne cekinowe szerokie spodnie, złota cekinowa koszulka, czarna marynarka i wio na (uwaga) 95. urodziny słynnego rajdowca Sobiesława Zasady. Był wielokrotnym mistrzem Polski i Europy. Kiedy czytałam w latach 60. o jego dokonaniach, stojącego na tle porsche zakochałam się z podziwu do jego dokonań i do sylwetki porsche - wyjawiła w sieci Rodowicz.

Maryla napisała również, że to właśnie Zasada był dla niej inspiracją, jeśli chodzi o zainteresowania. Nie od dziś wiadomo, że to właśnie motoryzacja jest ogromnym hobby wokalistki.

To dzięki Sobiesławowi Zasadzie Rodowicz na początku kariery marzyła i nawet kupiła swoje pierwsze Porsche. W Polsce można było pomarzyć o takim aucie.

Zapragnęłam mieć porsche. Kiedy w 74 r. zagrałam koncert w Berlinie zachodnim i zarobiłam prawdziwe marki, od razu kupiłam mocno używany samochód VW Porsche 914. To w nim skończyłam na drzewie na mazurach. Potem udało mi się kupić prawdziwe, czerwone porsche 911. To był rocznik 77. z mocno zdezelowanym silnikiem do remontu. Oczywiście w Polsce nie było wtedy autoryzowanych serwisów, ale byli za to genialni rzemieślnicy, którzy potrafili dorobić każdą część. Wtedy były może 3 samochody porsche w Polsce, mój czerwony, biały właściciela firmy BMW Smorawińskiego i pomarańczowy w Warszawie. Mieć używane porsche w tamtych latach, to było wyzwanie. No, ale miłość do tego samochodu, do brzmienia jego silnika była silniejsza - stwierdziła Rodowicz.