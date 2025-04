Kolejna rozprawa

Proces w sprawie zabójstwa niemieckich emerytów. Sędzia do oskarżonego, który się nie przyznaje, ale ma dużo do powiedzenia: "Brzmi to tak, jakby pan tam był"

W Sądzie Okręgowym w Warszawie trwa proces w sprawie zabójstwa pary niemieckich emerytów z 2012 r. Oskarżony o podwójną zbrodnię recydywista Zdzisław W. „Malowany” (67 l.) nie przyznaje się do niczego, ale dużo mówi. I przez cały czas żuje gumę. We wtorek (8 kwietnia) sędzia po zbijał jego argumenty. – To brzmi tak, jakby pan tam był – stwierdził w pewnym momencie. Oskarżony zamilkł jak rażony gromem.