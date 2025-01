Nikt nie wiedział, co Maryla Rodowicz przeżywała podczas występu! Gigantyczna wtopa była blisko

Nocna wiadomość od prezesa TVP! Jeden artysta został doceniony szczególnie. Nie był to Bryan Adams!

Maryla Rodowicz po raz kolejny pojawiła się na telewizyjne imprezie sylwestrowej. W ostatni dzień 2024 roku legendarna artystka wystąpiła na imprezie telewizji Polsat "Sylwestrowa moc przebojów". Mimo że tym razem zabrakło Krzysztofa Ibisza, który jako młody tata musiał zostać z dziećmi w domu, to nie brakowało dobrej zabawy. Niektórzy widzowie czekali tylko na występ Maryli Rodowicz, bez której wielu Polakom trudno wyobrazić sobie sylwestrowy wieczór. Wokalistka oczywiście nie zawiodła, ale to, co przeżywała na scenie, wie tylko ona. Gigantyczna wtopa była blisko... Wszystko przez okazały kapelusz, który znalazł się na głowie Maryli Rodowicz.

Maryla Rodowicz zdradziła sekret swojego sylwestrowego stroju

Jeszcze w noc sylwestrową gwiazda zamieściła nieco szokujący wpis, w którym zdradziła sekret swojego stroju. Aż nas zmroziło, na samą myśl, że można coś takiego trzymać na głowie.

Kostium nr 1 Sylwester z Polsatem w Toruniu. Projekt, szycie, wyklejanie kamieniami i namalowanie pasków na tkaninie Kuba Jasiński z Poznania. Do wyklejania 150 tys. kamieni Kuba zaangażował cala swoja rodzinę i przyjaciół. Największy problem pojawił sie przy mocowaniu ciężkiego od kamieni kapelusza. Finalnie kapelusz trzymał sie na żyłce pod brodą. Szczęśliwie żyłka nie poderżnęła mi gardła. Dzieki Kuba

- napisała z przymrużeniem oka Maryla Rodowicz, która podczas "Sylwestrowej mocy przebojów" w Polsacie wykonała z Roksaną Węgiel utwór "Damą być". Z kolei solo zaśpiewała "Ale to już było", choć takie sytuacji z kapeluszem chyba jednak jeszcze nie było. A może była? Mamy nadzieję, że przy okazji kolejnego sylwestra Maryla Rodowicz wybierze jednak nieco skromniejsze, a za to bardziej komfortowe i bezpieczne nakrycie głowy. W naszej galerii prezentujemy, jak artystka wyglądała podczas sylwestra w telewizji Polsat.

