Maryla Rodowicz poproszona o rękę! Najpierw burzliwy rozwód, a teraz oświadczyny. Facet jest znacznie młodszy

Maryla Rodowicz zawsze wzbudzała zainteresowanie nie tylko swoimi kapitalnymi przebojami, lecz także życiem prywatnym. Jeszcze w czasach PRL ludzie plotkowali o jej związkach i każdą wiadomość o legendarnej wokalistce czytali z zapartym tchem. Do dziś sporo mówi się o związku Maryli Rodowicz i Daniela Olbrychskiego. - Ja lubię blondynów. Imponował mi swoimi rolami, tym że jeździ świetnie konno - wspominała artystka w filmie ""Maryla. Tak kochałam". - Po jeździe, gdzie Daniel popisywał się robiąc różne sztuczki, a naprawdę potrafi dużo, wparował do tej małej dziupli, gdzie ja się przebierałam, no i pachniał koniem i potem (...) Byłam trafiona… Była wielka miłość, wielka namiętność. Oboje byliśmy na granicy szaleństwa - dodała. Potem jednak Maryla Rodowicz nawiązała romans z Andrzejem Jarosiewiczem, synem premiera PRL Piotr Jarosiewicza. Mężczyzn w życiu piosenkarki było jednak znacznie więcej. Wiele zmieniło się, fdy artystka w 1989 roku poślubiła Andrzeja Dużyńskiego.

Wydawało się, ze to związek na zawsze. Niespodziewanie jednak para rozstała się w 2016 roku. Rozwód był bardzo burzliwy. Ostatecznie Maryla Rodowicz i Andrzej Dużyński formalnie przestali być małżeństwem dopiero w 2021 roku. Teraz, czyli niemal cztery lata później, artystka została poproszona o rękę. Oświadczyny odbyły się w specyficznych okolicznościach. Najciekawsze jest to, że adorator Maryli Rodowicz na oko nie ma jeszcze 30 lat!

Wróciłam z koncertu w Bielsku przed drugą w nocy. Wstawiłam piękne róże od fanów do wody i oczywiście obejrzałam mecz Igi Świątek. Ależ ona zachwyca tymi zagraniami po liniach. Na szczęście to był szybki mecz, rachu, ciachu. Godzinę z kawałkiem. Mówię, na szczęście, bo byłam padnięta, koncert, podróż. Koncert w pięknej sali Cavatina Hall. Niezwykle zbudowana widownia, ludzie siedzieli z tyłu, z boku, na balkonach. Wiadomo, że czasem trzeba było pomachać do fanów wiwatujących z każdej strony. Na początku koncertu oświadczył mi się chłopak siedzący w pierwszym rzędzie z bukietem czerwonych róż, na oko nie miał jeszcze trzydziestki. Myślicie, że taka różnica wieku jest ok? Bielsko dziękuję

- napisała na Facebooku legendarna wokalistka. Jaki jest ciąg dalszy tej historii? Na razie pozostaje to chyba tajemnicą Maryli Rodowicz i tajemniczego młodziana.

