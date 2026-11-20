Biografia Anny Jantar trafi na ekrany. Natalia Kukulska zaangażowana w produkcję filmu

Anna Jantar była jedną z największych gwiazd polskiej piosenki lat siedemdziesiątych. Mówiono o niej "kobieta ze słońcem w głosie". Fani zachwycali się jej talentem oraz urodą. Bliscy cenili ją za niezwykłą pogodę ducha. Razem z Jarosławem Kukulskim przez wiele lat tworzyli duet prywatnie i w życiu zawodowym. W 1971 roku stanęli na ślubnym kobiercu, a pięć lat później na świat przyszła ich jedyna córka, Natalia.

Pod koniec października ruszyły prace nad filmem "Jantar", który ma przybliżyć widzom życiorys oraz twórczość Anny Jantar. Za reżyserię odpowiada Daniel Jaroszek, który wspólnie z Tatianą Zawrzykraj-Kutz napisał scenariusz. W produkcję zaangażowana jest również Natalia Kukulska. Córka tragicznie zmarłej gwiazdy odpowiada za opiekę artystyczną.

Obecnie trwa jeden z najważniejszych etapów - casting na aktorkę, która wcieli się w legendarną piosenkarkę. Kukulska w jednym z wywiadów przyznała, że ma swój typ, ale to nie ona odpowiada za ostateczny wybór.

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Kto zagra Annę Jantar? Czytelnicy "Super Expressu" wybrali!

O tym, kto zagra Annę Jantar, mamy dowiedzieć się na początku przyszłego roku. W oczekiwaniu na oficjalne informacje również postanowiliśmy pobawić się w casting.

W mediach społecznościowych "Super Expressu" zapytaliśmy naszych czytelników, kto ich zdaniem powinien wcielić się w Annę Jantar. Przedstawiliśmy pięć kandydatek: Marię Dębską, Zofię Jastrzębską, Natalię Szroeder, Julię Wieniawę oraz wnuczkę piosenkarki, Annę Dąbrówkę. Można było również podać własną kandydatkę.

Internauci licznie brali udział w naszej zabawie. W sumie otrzymaliśmy ponad trzy tysiące odpowiedzi! Sympatię czytelników "Super Expressu" zdecydowanie zdobyła Anna Dąbrówka. Wnuczka Anny Jantar pozostawiła konkurencję daleko w tyle!

21-latka ma doświadczenie sceniczne. Śpiewu uczy się od dziecka, a po maturze wyjechała do Londynu na studia musicalowe. Wróciła jednak do ojczyzny, gdzie zaczęła kształcić się w kierunku śpiewu operowego. Ma więc odpowiednie umiejętności, a do tego rodzinne powiązania.

Na drugim miejscu znalazła się Zofia Jastrzębska. Aktorka znana m.in. z "Vinci 2" również szkoliła się wokalnie i ma za sobą występy przed publicznością. Na potrzeby produkcji serialu "Infamia" sama nagrała ścieżkę dźwiękową.

Trzecią pozycję zajęła... Natalia Kukulska! Część internautów twierdzi, że tylko ona może wcielić się w swoją mamę. Jednak piosenkarka nie pojawi się na ekranie. W rozmowie z "Super Expressem" stwierdziła, że będzie po drugiej stronie kamery, ale nie ma zamiaru grać w filmie.

Zaraz za Kukulską znalazła się Maria Dębska. Aktorka ma już spore doświadczenie w biografiach. Drzwi do kariery otworzyła jej rola Kaliny Jędrusik. 1 stycznia na ekrany wejdzie film "Przez ścianę", w którym zagrała łączniczkę Wiesławę Pajdak. Plotki głoszą, że walczy również o rolę legendarnej Hanki Ordonówny.

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