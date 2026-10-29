Film o Annie Jantar nabiera kształtów. Internauci wybrali już odtwórczynię głównej roli

Właśnie wystartowały prace nad produkcją zatytułowaną "JANTAR", która przybliży widzom życiorys oraz dorobek Anny Jantar, należącej do grona najwybitniejszych postaci polskiej estrady. Reżyserią obrazu zajmie się Daniel Jaroszek, który wspólnie z Tatianą Zawrzykraj-Kutz napisał również scenariusz, natomiast obowiązki producenta pełni Robert Kijak. Swój udział w przedsięwzięciu ma także córka nieżyjącej wokalistki, Natalia Kukulska, odpowiadająca za opiekę artystyczną. "Będę odpowiedzialna za muzykę w tym filmie, to znaczy nie będę jej komponowała, ale będę nadzorowała" - wyznała piosenkarka w wywiadzie dla Plejady.

Casting do filmu o Annie Jantar. Natalia Kukulska ma już swoją faworytkę

Z opublikowanego komunikatu prasowego wynika, że jednym z początkowych etapów realizacji projektu jest wyłonienie aktorki, która wcieli się w główną bohaterkę. Twórcy liczą na odkrycie świeżego talentu gotowego podjąć to niezwykle wymagające wyzwanie wokalne oraz aktorskie. W ogólnokrajowym naborze mogą wziąć udział kobiety mające od 18 do 35 lat, a czas na wysłanie aplikacji mija 20 listopada. Wszystkie detale dotyczące rekrutacji wraz z próbną scenką do odegrania udostępniono w sieci pod adresem casting.jantarfilm.com.

Będąca córką legendarnej gwiazdy Natalia Kukulska otwarcie przyznaje, że ma już swoją własną faworytkę do tej roli, jednak na obecnym etapie woli zachować jej nazwisko w tajemnicy.

Mam taką aktorkę, ale nie mogę zdradzić, kto to jest. Myślę, że nie mogę zdradzić, ale bardzo jestem ciekawa, co się wydarzy na castingu, bo może być wiele zaskoczeń. Myślę, że wszyscy jesteśmy bardzo otwarci, bo nie zawsze tu chodzi o to fizyczne podobieństwo. Czasami chodzi o to "coś”"- przyznała we wspomnianym wcześniej wywiadzie.

Kto zagra Annę Jantar? Zofia Jastrzębska faworytką internautów

Temat obsady błyskawicznie wywołał falę domysłów w mediach oraz w sieci. Związany z programem "Dzień Dobry TVN" Oliwer Kubiak zasugerował, że świetnym wyborem byłaby córka Natalii Kukulskiej, Anna Dąbrówka, która idealnie wpisuje się w ramy wiekowe, przypomina babcię z wyglądu i znakomicie śpiewa. Wśród propozycji pojawiła się również Maria Dębska, którą widzowie kojarzą z nowej ekranizacji "Lalki", a także z seriali "Śleboda" i "Pionek". Internauci mają jednak zupełnie inną wizję obsadową. Zdecydowana większość komentujących uważa, że w postać Anny Jantar powinna wcielić się znana z "Infamii" Zofia Jastrzębska.

Autor: Jacek Kurnikowski/ AKPA

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