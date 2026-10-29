Andziaks będzie musiała spłacać długi matki? Padła konkretna kwota

Joanna Konieczna-Krzyżaniak
Joanna Konieczna-Krzyżaniak
2026-10-29 15:51

Do mediów dotarły kolejne finansowe doniesienia ,dotyczące rodziny Andziaks. Tym razem chodzi o jej matkę, Agnieszkę Kurowską. Czy sławna córka i jej mąż Luka będą musieli spłacać długi mamy?

Jak ustalił portal "Biznesprawo", w rejestrze widnieją 3. postępowania egzekucyjne wobec Agnieszki Kurowskiej, umorzone z powodu bezskuteczności. Najwyższa ujawniona kwota przekracza 361 tys. zł. Do sprawy odnieśli się już Angelika Trochonowicz, znana jako Andziaks, oraz jej mąż Luka.

Z ustaleń serwisu wynika, że Agnieszka Kurowska figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Odnotowano tam trzy postępowania egzekucyjne zakończone umorzeniem z powodu bezskuteczności. Najwyższa znana kwota wśród opisanych spraw przekracza 361 tys. zł.

Umorzenie egzekucji z powodu jej bezskuteczności oznacza, że komornik nie znalazł majątku, z którego można byłoby zaspokoić roszczenia wierzyciela. Nie jest to jednak równoznaczne z umorzeniem samego długu.

Portal zwrócił również uwagę na powiązania zawodowe Agnieszki Kurowskiej z jej córką. Matka influencerki od lat zasiada w zarządach spółek związanych z Andziaks, w tym z marką Twinkle Candle. W kwietniu 2025 r. objęła funkcję prezeski kolejnej spółki. Według Biznesprawa nastąpiło to niedługo po pojawieniu się informacji o jej zadłużeniu w jawnym rejestrze.

Czy Andziaks wiedziała o problemach finansowych matki?

Ustalenia portalu wywołały pytania o to, czy Andziaks mogła wiedzieć o sytuacji finansowej Agnieszki Kurowskiej. Biznesprawo zwróciło uwagę na wspólne interesy obu kobiet i możliwość, że do prowadzonej przez nie firmy trafiała korespondencja związana z postępowaniami komorniczymi.

Są to jednak wątpliwości przedstawione przez serwis, a nie dowód na to, że influencerka znała szczegóły spraw dotyczących jej matki.

Doniesienia pojawiają się w momencie, gdy głośno jest również o problemach prawnych ojczyma Andziaks, Wojciecha Kurowskiego. Mężczyzna jest poszukiwany listem gończym w związku z zarzutami dotyczącymi działania na szkodę spółki i wierzycieli. Sprawa, o której wcześniej informował "Fakt", dotyczy kwoty przekraczającej 6 mln zł.

Andziaks wcześniej odcinała się od interesów ojczyma. Przyznawała, że pomaga mu finansowo, a jednocześnie wyrażała nadzieję, że okaże się niewinny.

Andziaks i Luka wydali oświadczenie. Wskazali na hotel

Do najnowszych doniesień o zadłużeniu Agnieszki Kurowskiej odnieśli się Andziaks i Luka. Ich stanowisko przekazano Sylwestrowi Wardędze, który odczytał je podczas transmisji na żywo. Para wyjaśniła, że źródłem zobowiązań matki influencerki jest jej odpowiedzialność związana z pełnieniem funkcji prezeski zarządu spółki Optima, prowadzącej Hotel Sixty Six.

W oświadczeniu para przedstawiła swoją wersję wydarzeń związanych z zamknięciem obiektu podczas pandemii i późniejszym sporem o nakłady poniesione na remont dzierżawionej kamienicy.

Dług mamy jest spowodowany jej odpowiedzialnością jako prezeski zarządu Optima - spółki, która prowadziła Hotel Sixty Six. Został on zamknięty podczas pandemii i nie złożyła ona w terminie 30 dni wniosku o upadłość spółki, licząc na to, że uda się podnieść biznes po odwołaniu obostrzeń. Jednak w maju 2020 właściciel dzierżawionej przez spółkę kamienicy przejął ją razem z nakładami poniesionymi na remont, których to do dziś nie oddał, w wyniku czego powstał dług. Obecnie to właściciel kamienicy prowadzi w niej hotel na nakładach poniesionych przez spółkę Optima, nie zwracając ani złotówki. Mama Angeliki walczy sądownie o zwrot nakładów i uregulowanie długów z tych środków"

- przekazali Andziaks i Luka.

Z ich wyjaśnień wynika więc, że zobowiązania Agnieszki Kurowskiej są związane z działalnością spółki prowadzącej hotel, a ona sama dochodzi na drodze sądowej zwrotu nakładów poniesionych na remont. Para twierdzi, że odzyskane pieniądze miałyby posłużyć do uregulowania długów.

Nie przegap: Znana piosenkarka i dwóch raperów z wyrokiem. Muszą zapłacić setki tysięcy złotych

Uśmiechnięta influencerka Andziaks ze statuetką w dłoniach. O długach jej matki przeczytasz na SE.
Galeria zdjęć 22
Andziaks o dzieciństwie | ESKA STORY
Sonda
Śledzisz karierę Andziaks?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ROLKI