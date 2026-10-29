Andziaks będzie musiała spłacać długi matki? Padła konkretna kwota

Jak ustalił portal "Biznesprawo", w rejestrze widnieją 3. postępowania egzekucyjne wobec Agnieszki Kurowskiej, umorzone z powodu bezskuteczności. Najwyższa ujawniona kwota przekracza 361 tys. zł. Do sprawy odnieśli się już Angelika Trochonowicz, znana jako Andziaks, oraz jej mąż Luka.

Z ustaleń serwisu wynika, że Agnieszka Kurowska figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Odnotowano tam trzy postępowania egzekucyjne zakończone umorzeniem z powodu bezskuteczności. Najwyższa znana kwota wśród opisanych spraw przekracza 361 tys. zł.

Umorzenie egzekucji z powodu jej bezskuteczności oznacza, że komornik nie znalazł majątku, z którego można byłoby zaspokoić roszczenia wierzyciela. Nie jest to jednak równoznaczne z umorzeniem samego długu.

Portal zwrócił również uwagę na powiązania zawodowe Agnieszki Kurowskiej z jej córką. Matka influencerki od lat zasiada w zarządach spółek związanych z Andziaks, w tym z marką Twinkle Candle. W kwietniu 2025 r. objęła funkcję prezeski kolejnej spółki. Według Biznesprawa nastąpiło to niedługo po pojawieniu się informacji o jej zadłużeniu w jawnym rejestrze.

Czy Andziaks wiedziała o problemach finansowych matki?

Ustalenia portalu wywołały pytania o to, czy Andziaks mogła wiedzieć o sytuacji finansowej Agnieszki Kurowskiej. Biznesprawo zwróciło uwagę na wspólne interesy obu kobiet i możliwość, że do prowadzonej przez nie firmy trafiała korespondencja związana z postępowaniami komorniczymi.

Są to jednak wątpliwości przedstawione przez serwis, a nie dowód na to, że influencerka znała szczegóły spraw dotyczących jej matki.

Doniesienia pojawiają się w momencie, gdy głośno jest również o problemach prawnych ojczyma Andziaks, Wojciecha Kurowskiego. Mężczyzna jest poszukiwany listem gończym w związku z zarzutami dotyczącymi działania na szkodę spółki i wierzycieli. Sprawa, o której wcześniej informował "Fakt", dotyczy kwoty przekraczającej 6 mln zł.

Andziaks wcześniej odcinała się od interesów ojczyma. Przyznawała, że pomaga mu finansowo, a jednocześnie wyrażała nadzieję, że okaże się niewinny.

Andziaks i Luka wydali oświadczenie. Wskazali na hotel

Do najnowszych doniesień o zadłużeniu Agnieszki Kurowskiej odnieśli się Andziaks i Luka. Ich stanowisko przekazano Sylwestrowi Wardędze, który odczytał je podczas transmisji na żywo. Para wyjaśniła, że źródłem zobowiązań matki influencerki jest jej odpowiedzialność związana z pełnieniem funkcji prezeski zarządu spółki Optima, prowadzącej Hotel Sixty Six.

W oświadczeniu para przedstawiła swoją wersję wydarzeń związanych z zamknięciem obiektu podczas pandemii i późniejszym sporem o nakłady poniesione na remont dzierżawionej kamienicy.

Dług mamy jest spowodowany jej odpowiedzialnością jako prezeski zarządu Optima - spółki, która prowadziła Hotel Sixty Six. Został on zamknięty podczas pandemii i nie złożyła ona w terminie 30 dni wniosku o upadłość spółki, licząc na to, że uda się podnieść biznes po odwołaniu obostrzeń. Jednak w maju 2020 właściciel dzierżawionej przez spółkę kamienicy przejął ją razem z nakładami poniesionymi na remont, których to do dziś nie oddał, w wyniku czego powstał dług. Obecnie to właściciel kamienicy prowadzi w niej hotel na nakładach poniesionych przez spółkę Optima, nie zwracając ani złotówki. Mama Angeliki walczy sądownie o zwrot nakładów i uregulowanie długów z tych środków"

- przekazali Andziaks i Luka.

Z ich wyjaśnień wynika więc, że zobowiązania Agnieszki Kurowskiej są związane z działalnością spółki prowadzącej hotel, a ona sama dochodzi na drodze sądowej zwrotu nakładów poniesionych na remont. Para twierdzi, że odzyskane pieniądze miałyby posłużyć do uregulowania długów.

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Andziaks o dzieciństwie | ESKA STORY