Katarzyna Zielińska i Maria Dębska walczą o rolę życia! Mogą zagrać legendarną gwiazdę. Decyzja w rękach reżysera

Powstanie film o Ordonce

Hanka Ordonówna była wielką gwiazdą, którą można było podziwiać m.in. w legendarnym warszawskim teatrzyku Qui Pro Quo, a także w takich filmach jak: "Niewolnica miłości", czy słynnym filmie dźwiękowym "Szpieg w masce", w którym wykonała kultowy utwór „Miłość ci wszystko wybaczy” oraz „Na pierwszy znak”. Ordonka, bo tak ją pieszczotliwie nazywano mimo, że nie była klasyczną pięknością, był ikoną seksapilu. Miała w sobie niesamowitą zmysłowość o czym mogą świadczyć jej głośne romanse i skandale, które w tamtych latach poruszały opinią publiczną.

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Katarzyna Zielińska i Maria Dębska walczą o główną rolę

Życie artystki to gotowy scenariusz na film, którego jak dowiedział się "Super Express" postanowił podjąć się Jan Kidawa Błoński, który ma na swoim koncie reżyserię, scenariusze oraz produkcję wielu znanych polskich filmów i seriali w tym "Różyczkę" czy "Skazany na bluesa". - W środowisku artystycznym głośno się mówi o tym, że Kidawa robi film o Ordonce. Scenariusz jest już gotowy, a obecnie poszukiwana jest aktorka, która miałaby zgrać Ordonkę - mówi nam osoba z otoczenia reżysera.

Według naszych ustaleń wynika, że casting do filmu został już ogłoszony, a propozycję wzięcia w nim udziały dostała m.in. Katarzyna Zielińska i Maria Dębska, która w ostatnim czasie jest gwiazdą wielu produkcji serialowych i filmowych. Warto zaznaczyć, że obecnie zachwyca w ekranizacji "Lalki".

W środowisku filmowym krążą plotki, że film będzie miał bardzo duży budżet, który może sięgać nawet stu milionów złotych, a prace nad produkcją mogą potrwać nawet kilka lat.

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