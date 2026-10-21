Kolejny dziś dron znaleziony na Podkarpaciu

Wieczorem policja poinformowała o odnalezieniu w miejscowości Wydrza, w gminie Grębów na Podkarpaciu, drona. Obiekt był nieuzbrojony. Jak ustalono wykorzystywany był on przez wojska norweskie. Skąd więc znalazł się na polu ornym w Wydrzy?

– Ustalono, że jest to nieuzbrojony dron wykorzystywany przez wojska norweskie, które prowadzą ćwiczenia na poligonie w Nowej Dębie - przekazała Polskiej Agencji Prasowej podkom. Agnieszka Wilk, oficer prasowy tarnobrzeskiej policji. Dodała, że doszło prawdopodobnie do jakichś problemów z łącznością i obiekt spadł w pobliskiej miejscowości.

– Nikt nie ucierpiał. Został on zabezpieczony przez Żandarmerię Wojskową, która przyjechała na miejsce – zaznaczyła podkom. Wilk.

Rzecznik ŻW ppłk Dariusz Rozkosz poinformował na platformie X, że Żandarmeria Wojskowa wraz z innymi służbami zabezpiecza miejsce upadku ćwiczebnego płatowca należącego do żołnierzy wojsk sojuszniczych jednego z państw NATO ćwiczących w Polsce.

„Do utraty kontaktu z obiektem latającym doszło w dniu 21 października br. około godz. 16:45. Statek powietrzny, którego upadek nie spowodował zagrożenia dla życia i zdrowia ludzkiego oraz uszkodzeń w infrastrukturze, został odnaleziony w m. Wydrza, województwo podkarpackie” – przekazał rzecznik.

Dodał, że po wykonaniu oględzin miejsca zdarzenia obiekt zostanie zwrócony wojskom sojuszniczym.

Drugi dron dziś na Podkarpaciu

Wcześniej, również w środę, 21 października, odnaleziono inny, niezidentyfikowany obiekt.

– Na terenie prywatnej posesji w miejscowości Lubaczów został odnaleziony, niezidentyfikowany obiekt – powiedział PAP rzecznik Żandarmerii Wojskowej ppłk Dariusz Rozkosz.

Funkcjonariusze policji, którzy natrafili na tajemniczy obiekt powiadomili ABW, SKW, Żandarmerię Wojskową oraz Prokuraturę Rejonową w Lubaczowie. Ppłk Rozkosz na platformach społecznościowych poinformował, że Żandarmeria Wojskowa wraz z innymi służbami wyjaśnia okoliczności odnalezienia niewielkich rozmiarów obiektu latającego. W wyniku upadku obiektu nikt nie został poszkodowany.

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