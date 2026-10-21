Kto odpadł z "Top Model" w 8. odcinku? Zapadła decyzja

W środę, 21 października 2026 r., widzowie TVN mogli obejrzeć kolejny odcinek modowego reality show. Jurorzy przygotowali dla uczestników zadania, które pozwoliły sprawdzić ich predyspozycje do pracy w modelingu oraz postępy, jakie zrobili od początku rywalizacji. Wśród osób oceniających ich możliwości znaleźli się Joanna Krupa, Kasia Sokołowska, Ewelina Gralak, Marcin Tyszka i Dawid Woliński.

Pierwsza randka to nie "kaszka z mleczkiem"

Jednym z najważniejszych punktów odcinka była sesja zdjęciowa poświęcona pierwszej randce. W roli gości specjalnych wystąpili Magdalena Boczarska i Mateusz Banasiuk. Uczestnicy "Top Model" pozowali w duetach z osobami znanymi z poprzednich edycji programu. W tym zadaniu pojawili się: Klaudia Zioberczyk, Dominika Wysocka, Natalia Węgrzynowska, Sofia Konecka-Menescal, Wiktoria Darda, Klaudia Nieścior, Emilia Weltrowska, Michał Kot, Mateusz Król, Tymek Zimny, Hubert Włodarczak i Dominik Szymański.

Najwięcej emocji z okazji pierwszych randek wzbudziła Mira Majchrzak, córka Olgi Borys i Wojciecha Majchrzaka. Kandydatka na modelkę jedyna zapozowała w duecie z kobietą i zdobyła się na intymne wyznanie.

W 8. odcinku "Top Model" nie zabrakło także zadania społecznego. Zoję Skubis odwiedzającą uczestników w domu "Top Model" wsparli Klaudia El Dursi i Miłosz Kulesza. Wspólnie zrealizowali materiał wideo do kampanii społecznej, której celem jest zwiększanie świadomości na temat profilaktyki i zachęcanie do wykonywania badań.

Krupa miała niespodziankę

Na uczestników czekała również niespodzianka przygotowana przez Joannę Krupę i Dawida Wolińskiego. Jurorzy zabrali ich na biwak, gdzie mieli okazję spędzić czas na łonie natury, rozłożyć namioty i przygotować miejsce na nocleg. Wieczór zakończył się wspólnym biesiadowaniem przy ognisku. Dla uczestników samodzielne przygotowanie obozowiska okazało się kolejnym sprawdzianem.

Dużym wyzwaniem była również sesja zdjęciowa na skałach. Uczestnicy pozowali zawieszeni na linach, ubrani w modowe stylizacje inspirowane aktywnością w górach. W zadaniu wspierali ich Joanna Krupa i Dawid Woliński, a także gość specjalny Kazik Ziółkowski, model i reprezentant Polski w narciarstwie alpejskim. Za wykonanie zdjęć odpowiadał fotograf Adam Pluciński.

Kto odpadł w 8. odcinku "Top Model"?

Po kolejnych wymagających zadaniach przyszedł czas na rozstrzygnięcie. Z programem pożegnała się Weronika Pusta. Dla uczestników rywalizacja w 15. edycji "Top Model" wciąż oznacza walkę o spełnienie marzeń i szansę na rozwój kariery w świecie mody.

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