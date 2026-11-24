Młoda gwiazda świetnie odnajduje się w małżeńskiej rzeczywistości. W 2024 roku Roksana Węgiel wzięła ślub z autorem tekstów Kevinem Mglejem, którego poznała dwa lata wcześniej przy okazji wspólnej pracy w studiu nagraniowym. Co ciekawe, sam producent początkowo podchodził z dużym dystansem do pomysłu kooperacji z niezwykle popularną wokalistką. Mężczyzna obawiał się bowiem, że młoda artystka może w pracy zadzierać nosa.

Bardzo nie chciałem iść na tę sesję, ja zrzuciłem tę sesję, [powiedziałem - przyp. red.], że nie przyjdę. [...] W którymś momencie uważałem, że Roksana będzie bardzo gwiazdorska. W ogóle zacznijmy od tego, co jest dziwną rzeczą, że ja średnio miałem pojęcie, jak duży sukces muzyczny Roksana już na tamtym etapie odniosła - wyznał w "ESKA Story".

Obecnie małżonkowie doskonale uzupełniają się zarówno w domowym zaciszu, jak i na płaszczyźnie biznesowej. Kevin Mglej wspiera żonę jako doświadczony menedżer oraz regularnie tworzy z nią kolejne kompozycje muzyczne.

Kevin Mglej obchodzi 30. urodziny. Jakie plany ma Roksana Węgiel?

Już niebawem, dokładnie 17 grudnia, mąż piosenkarki będzie obchodził swoje trzydzieste urodziny. W wywiadzie udzielonym dla Radia Eska Roksana Węgiel opowiedziała o planach na uczczenie tego jubileuszu. Okazuje się, że organizacja tego ważnego wydarzenia pochłonęła jej niemal cały mijający rok.

Roksana Węgiel przygotowała wyjątkowy prezent dla Kevina Mgleja

Podczas rozmowy z dziennikarzami Radia Eska artystka potwierdziła, że ma dokładnie zaplanowane trzydzieste urodziny męża, jednak wolała zachować konkretne rozwiązania w ścisłej tajemnicy.

A, mamy plan. Nie, nie powiem, nie zdradzam, ale będzie fajnie - wyznała Roxie.

Partner wokalistki z pewnością może nastawić się na coś niezwykłego. Piosenkarka przez ostatnie dwanaście miesięcy skrupulatnie szykowała się do tego wyjątkowego dnia i postawiła sobie za cel urzeczywistnienie wszystkich pragnień swojego wybranka.

Szykuje się niespodzianka dla Kevina. Kevin tak sobie wymarzył, że chciałby spędzić ten czas urodzinowy z rodziną. Przez ostatni rok skrupulatnie zbierałam informacje, zapisywałam w mojej głowie [pomysły]. Tak naprawdę wszystko, co chciał, będzie zrealizowane - dodała.