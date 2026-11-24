Przeglądanie pierwszych stron wydań „Super Expressu” z lat 1991-2026 to nie tylko fascynująca kronika najważniejszych wydarzeń w Polsce i na świecie, ale też podróż przez historię polskiej typografii prasowej: od składu przełomu ustrojowego, przez dynamiczny styl tabloidu lat 90., aż po styl nowoczesny, na miarę XXI wieku. Oto jak na przestrzeni 35 lat zmieniało się logo naszego dziennika.

Narodziny tytułu i całkiem inne logo

Gdy 22 listopada 1991 roku do kiosków trafił debiutancki numer „Super Expressu”, jego winieta mocno różniła się od formatu, który znamy dzisiaj. Logo składało się z dwóch członów ułożonych piętrowo pod kątem: słowo Super (pisane z wielkiej litery) znajdowało się nad wysuniętym słowem Express. Zastosowano dynamiczny, mocno pochylony krój szeryfowy.

Litery miały charakterystyczny, trójwymiarowy, pasiasto-kropkowy cień rzucany w prawy dół – zabieg bardzo modny w ówczesnej, raczkującej grafice komputerowej i zecerni początku lat 90. Kolor czerwony dominował w wypełnieniu liter, ale tło stanowiła surowa biel papieru gazetowego.

Na tej samej stronie głównej widniała ramka z deklaracją „DLACZEGO Super Express”, tłumacząca odcięcie się od dawnego „Expressu Wieczornego” i wybór politycznie niezależnej, reporterskiej drogi. Znak graficzny musiał więc łączyć tradycję popołudniówki z nową energią.

Lata 1995-1997: wkracza czerwona apla

Połowa lat 90. to czas technologicznej rewolucji w „Super Expressie” – gazeta jako pierwsza w Polsce wprowadziła pełny kolor i zaczęła bić rekordy nakładów sięgające miliona egzemplarzy. Za tym skokiem poszła radykalna modyfikacja znaku. Widać to doskonale na legendarnej okładce z 27 lutego 1995 roku („Kupić trotyl – żaden problem!”), wydaniu z września 1996 roku („Jackson bez maski”) oraz powodziowym numerze z lipca 1997 roku („POTOP”).

Winieta została osadzona na wyrazistym, geometrycznym, prostokątnym czerwonym tle (apli). Od tego momentu czerwień stała się nierozerwalnym kodem DNA marki. Słowo Super zyskało biały kolor, mocną kursywę i zaokrąglone narożniki liter o wybitnie plakatowym charakterze. Słowo EXPRESS zyskało żółtą barwę, wersaliki (wielkie litery) i solidną, geometryczną podstawę.

Przy wydaniach magazynowych (jak lipcowy „Weekend Super Express” z 1997 r.) eksperymentowano z modułową winietą, dołączając na żółtym tle pochyły, stylizowany napis „weekend”, który spajał winietę z miniaturowym logo dodatku „Super Tydzień”.

Znak z tamtego okresu był czytelny z kilkunastu metrów – idealnie skrojony pod ekspresyjną uliczną sprzedaż.

Lata 2002-2006. Pojawiło się hasło „Po Twojej stronie”

Przełom wieków i początek nowego tysiąclecia przyniósł kolejną, bodaj najbardziej pamiętaną przez całe pokolenie czytelników wersję winiety. Widzimy ją m.in. na okładkach z grudnia 2002 roku (Dariusz Michalczewski), marca 2003 roku (złoty Adam Małysz w Val di Fiemme), kwietnia 2004 roku (wejście Polski do UE) oraz z lipca 2006 roku (tajemnica zdrowia Lecha Kaczyńskiego).

To właśnie wtedy na krawędzi winiety na stałe pojawił się adres witryny internetowej – początkowo jako www.superexpress.pl, potem jako SE.pl

I druga ciekawostka z tego okresu związana z naszym logo - zagościło kultowe hasło: „Po Twojej stronie”.

Od 2011 roku „Mówimy jak jest"

Wraz z nadejściem nowej dekady, przyspieszeniem cyfrowym i zmianami w konsumpcji mediów, winieta „Super Expressu” przeszła gruntowny lifting, który nadał jej współczesny, zwięzły kształt. Widać go na okładkach z kwietnia 2011 roku (rocznica katastrofy smoleńskiej oraz wydanie wielkanocne) i kwietnia 2013 roku.

W sąsiedztwie logo pojawiło się też nowe hasło. Wcześniejsze „Po Twojej stronie” zastąpiono nowym - „Mówimy jak jest".

Znak, który nie boi się emocji

Przez 35 lat logo „Super Expressu” nie było martwym szablonem z księgi znaku. Wręcz przeciwnie – żyło razem z pierwszą stroną i nastrojem Polaków. Potrafiło przybrać żałobną czerń, ustąpić miejsca dramatycznym fotografiom, wtopić się w tło gigantycznego tytułu lub zamienić w radosny symbol narodowej dumy podczas sukcesów sportowych - jak podczas Małyszomanii.

Współczesna winieta to esencja tej drogi: prosta, uderzająca, bezkompromisowa i rozpoznawalna w ułamku sekundy.