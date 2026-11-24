Sekret urody Natalii Kukulskiej

Jest gwiazdą od dziecka i dorastała na naszych oczach. Aż trudno uwierzyć, że Natalia Kukulska ma 50 lat. Córka zmarłej piosenkarki Anny Jantar wiele w życiu przeszła, ale nie wpłynęło to na jej wygląd. Gwiazda nie zmienia się od lat, a nawet można powiedzieć, że wygląda coraz piękniej. Z czego to wynika? W rozmowie z dziennikarką "Super Expressu" powiedziała, że sposobem wcale nie są zabiegi, specjalne kosmetyki czy rygorystyczny styl życia. Natalia należy do osób, które uważają, że wnętrze ma swoje odzwierciedlenie w wyglądzie człowieka.

Nie mogę powiedzieć, że zrobiłam coś spektakularnego. Po prostu kocham to, co robię. Słyszałam, że jeśli człowiek żyje w taki sposób, że budzi się z radością na myśl o tym, co będzie robił, to na pewno pomaga - mówi nam Natalia Kukulska.

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Najważniejsza jest pasja!

Natalia Kukulska przyznaje, że jej życie nigdy nie było łatwe i spotkały ją różne tragedie. Nigdy jednak nie straciła nadziei, wsparcia bliskich i przede wszystkim pasji do śpiewania.

Oczywiście moje życie nie jest usłane różami. Dzieje się w nim mnóstwo różnych rzeczy, pojawiają się problemy. Były też trudne i bolesne momenty, odejścia. Ale cały czas mam w sobie światło, które towarzyszy mi, kiedy śpiewam. Myślę, że to właśnie miłość do muzyki i do ludzi. Mam też szczęście do ludzi, a to jest bardzo ważne - opowiada piosenkarka w rozmowie z "Super Expressem".

Nie zamierza schodzić ze sceny

Natalia Kukulska śpiewa odkąd była małą dziewczynką. Miłość do muzyki odziedziczyła po matce. Karierę artystyczną zaczęła bardzo szybko. W 2026 roku świętuje ponad 30 lat pracy artystycznej. Z tej okazji ogłosiła trasę koncertową "Czy ona jest taka jak ja?". Jej ostatnia płyta pod tytułem "Dobrostan" ukazała się w 2024 roku. Niedawno wydała nową piosenkę "Bez kontaktu".

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