Ostatnie dni przyniosły kolejne niepokojące informacje dotyczące najbliższych Andziaks. Według oficjalnych doniesień z prokuratury, zarzuty usłyszała również matka influencerki, Agnieszka K. Prokuratura podejrzewa ją o udział w działaniach na szkodę spółki Optima Development Poland. Według śledczych na jej prywatne konto miało trafić ponad 6 mln zł pochodzących z rachunku firmy.

Agnieszka K. z zakazem opuszczania kraju, ojczym poszukiwany listem gończym

Kobieta nie przyznała się do zarzucanych jej czynów. Zastosowano wobec niej poręczenie majątkowe w wysokości 100 tys. zł, dozór policji oraz zakaz opuszczania kraju połączony z zatrzymaniem paszportu. Za zarzucane przestępstwa grozi jej nawet 10 lat więzienia.

Jeszcze poważniejsze problemy ma ojczym Andziaks, Wojciech Kurowski. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia 18 listopada 2026 r. uwzględnił wniosek prokuratury o jego tymczasowe aresztowanie na 30 dni od chwili zatrzymania. Mężczyzna pozostaje jednak nieuchwytny i jest poszukiwany listem gończym. Śledczy podejrzewają go o oszukanie ponad 200 obligatariuszy na blisko 52 mln zł.

Sprawa dotyczy działalności spółki deweloperskiej, która w latach 2014-2019 wyemitowała 26 serii obligacji o łącznej wartości przekraczającej 72 mln zł. Według prokuratury część pozyskanych pieniędzy miała być wykorzystywana niezgodnie z deklarowanym przeznaczeniem. Śledczy badają również wypłaty gotówkowe i transakcje kartami firmowymi na kwotę blisko 1,3 mln zł.

Czy Andziaks nie będzie musiała zeznawać przeciwko rodzicom

W tej sprawie pojawia się również pytanie o ewentualną rolę samej influencerki. Czy prokuratura może wezwać ją na przesłuchanie? Jak wyjaśnił "Faktowi" mec. Arkadiusz Szymański, Andziaks jako osoba najbliższa podejrzanym ma szczególne uprawnienia. Jeśli zostanie wezwana w charakterze świadka, będzie mogła odmówić składania zeznań.

To jej ustawowe uprawnienie jako osoby najbliższej.

Ekspert zaznacza jednocześnie, że nieobecność Wojciecha Kurowskiego nie musi całkowicie blokować postępowania. Śledczy mogą starać się ustalić jego miejsce pobytu za granicą i wystąpić o europejski nakaz aresztowania lub rozpocząć procedurę ekstradycyjną. Możliwe jest również wyłączenie jego wątku do osobnego postępowania.

Andziaks nie życzy sobie łączenia jej ze sprawą. Jest oficjalne oświadczenie prawnika

Na razie Andziaks sama nie komentuje najnowszych informacji dotyczących rodziców. Pokazała za to fanom kolejny odcinek swojej przedświątecznej serii. Film zatytułowała "Vlogmas 5. Luźny dzień z nami!". Na Instagramie influencerka prezentowała również ubrania otrzymane od jednej z marek oraz publikowała relacje, promujące produkty swojej marki herbacianej.

Natomiast w jej imieniu sprawę rodziców influencerki skomentował jej prawnik w oficjalnym oświadczeniu. Andżelika Trochonowicz odcina się od spraw rodziców i zapowiada walkę.

OŚWIADCZENIE Działając imieniem Angeliki Trochonowicz, w związku z pojawiającymi się w przestrzeni publicznej informacjami dotyczącymi postępowania przygotowawczego prowadzonego wobec jej matki oraz ojczyma, informuję, iż Mocodawczyni wyraża stanowczy sprzeciw wobec rozpowszechniania nieprawdziwych i bezpodstawnych informacji sugerujących jakikolwiek jej związek z zarzutami objętymi prowadzonym postępowaniem. Podkreślam, że działalność gospodarcza Angeliki Trochonowicz nie jest i nie była finansowana z prowadzonych przez matkę i ojczyma Mocodawczyni działalności. Jednocześnie stanowczo wskazuję, iż Angelika Trochonowicz nie wyraża zgody na publikację i rozpowszechnianie jej wizerunku w związku z przedmiotową sprawą za pośrednictwem środków masowego przekazu. W przypadku dalszego kierowania nieprawdziwych twierdzeń oraz rozpowszechniania w kontekście prowadzonej sprawy wizerunku Mocodawczyni, Angelika Trochonowicz podejmie wszelkie przewidziane prawem kroki, zmierzające do ochrony swoich interesów oraz dochodzenia odpowiedzialności osób naruszających jej dobra osobiste. dr Mateusz Mickiewicz

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