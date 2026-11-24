Od pierwszego numeru, który ukazał się 22 listopada 1991 roku, "Super Express" towarzyszy Czytelnikom także w chwilach świętowania. Ślubne fotografie są szczególną pamiątką: pokazują bohaterów w ważnym dla nich dniu, a po latach przypominają również modę i obyczaje swojej epoki. Kiedy znane i lubiane postacie z polskiego show-biznesu stawały na ślubnym kobiercu, towarzyszył im również "Super Expressem". Na naszych łamach wielokrotnie opisywaliśmy szczęśliwe chwile i podniosłe momenty, więc przypomnijmy sobie przynajmniej kilka z nich.

Ibisz i Zejdler przed kamerami w 1998 roku

5 września 1998 roku Krzysztof Ibisz poślubił Annę Zejdler w bazylice św. Jana Chrzciciela na warszawskiej Starówce. Prezenter należał już wtedy do największych gwiazd telewizji. Jego ślub stał się wydarzeniem towarzyskim, które mogli zobaczyć także widzowie: ceremonię nagrano, a potem pokazano na antenie TVN. Na uroczystości pojawiło się wielu znanych gości. Panna młoda miała suknię, do której wykonania wykorzystano aż 30 metrów atłasu, towarzyszył jej długi welon z opaską. Na archiwalnych zdjęciach te szczegóły od razu przywołują modę końca lat 90.

O zainteresowaniu tamtym ślubem Anna Zejdler mówiła po latach również w programie "Gwiazdozbiór Jaruzelskiej". Jej wspomnienia opisał serwis "Super Expressu". Ceremonia Krzysztofa Ibisza i Anny Zejdler pozostaje jednym z przykładów tego, jak prywatna uroczystość znanych osób często staje się wydarzeniem oglądanym przed telewizorami.

Katarzyna Figura i Kai Schoenhals w Tatrach w 2000 roku

Górska kaplica, kwiaty we włosach panny młodej i orszak bryczek - ślub Katarzyny Figury miał wyjątkową oprawę. 27 maja 2000 roku aktorka poślubiła amerykańskiego producenta Kaia Schoenhalsa. Przysięgę złożyli w kaplicy na Polanie Chochołowskiej w Tatrach, w otoczeniu gości z Polski i zagranicy. Figura wybrała długą suknię w kolorze ecru, a jej głowę zdobił wianek. Po ceremonii nowożeńcy i ich bliscy wznieśli toast w górskim schronisku, a następnie ruszyli bryczkami na przyjęcie przygotowane pod specjalnie ustawionym namiotem. Dla weselników zaśpiewała Justyna Steczkowska. Góralska sceneria i rozmach uroczystości sprawiły, że ten ślub wyróżniał się wśród wydarzeń towarzyskich początku nowego tysiąclecia.

"Super Express" wracał do tych wspomnień także po latach. W 2010 roku Figura opowiadała naszej gazecie, że dziesiątą rocznicę ślubu zamierza świętować z mężem pod Tatrami. Chciała ponownie odwiedzić miejsce, w którym zaczęła się ich małżeńska historia.

Wiśniewski i Mandaryna w lodowej kaplicy w 2003 roku

Ten ślub miał scenerię, której trudno szukać na większości rodzinnych fotografii. 10 grudnia 2003 roku Michał Wiśniewski i Marta Wiśniewska, znana jako Mandaryna, złożyli przysięgę podczas ceremonii kościelnej w lodowej kaplicy na północy Szwecji. Zimowa oprawa nadała uroczystości baśniowy charakter. Para miała już za sobą ślub cywilny z 2002 roku. Ceremonia w Szwecji była jednak widowiskiem, które szczególnie zapadło w pamięć widzów. Pokazał ją TVN, a publiczność znająca rodzinę z programu "Jestem jaki jestem" mogła zobaczyć kolejny ważny moment jej wspólnego życia.

"Super Express" wracał do tego ślubu przy kolejnych wspomnieniach o Wiśniewskim i Mandarynie. Lodowa kaplica stała się jego znakiem rozpoznawczym. Zdjęcia z ceremonii przypominają czas wielkiej popularności Ich Troje, kiedy zainteresowanie fanów wykraczało daleko poza koncerty i kolejne płyty. Widzowie chcieli poznawać także codzienność muzyka i jego rodziny.

Zobacz galerię zdjęć. Dalsza część materiału znajduje się pod nią.

Kwaśniewska i Badach w Warszawie w 2012 roku

22 września 2012 roku Aleksandra Kwaśniewska i Kuba Badach pobrali się w Katedrze Polowej Wojska Polskiego w Warszawie. Ślub córki byłej pary prezydenckiej i popularnego muzyka przyciągnął tłumy fotoreporterów oraz mieszkańców, którzy chcieli zobaczyć nowożeńców. Pannę młodą do ołtarza poprowadził jej ojciec, Aleksander Kwaśniewski. Duże zainteresowanie wzbudziły ślubne stroje. Aleksandra wybrała suknię projektu Sabriny Pilewicz, ozdobioną kryształkami Swarovskiego, z długim trenem. Jej stylizację uzupełniały welon i bukiet z kalii. Po ceremonii para młoda i zaproszeni goście przenieśli się do hotelu Narvil w Serocku, gdzie odbyło się wesele.

"Super Express" towarzyszył temu wydarzeniu, publikując w serwisie relację na żywo. Czytelnicy mogli śledzić przyjazd gości, przebieg uroczystości i szczegóły wesela. W naszym ślubnym albumie ta historia zajmuje szczególne miejsce: połączyła świat muzyki z rodziną, którą Polacy przez lata oglądali podczas najważniejszych państwowych uroczystości. Tym razem okazja do świętowania była rodzinna.

Ślub Lewandowskich w Serocku w 2013 roku

22 czerwca 2013 roku Robert Lewandowski i Anna Stachurska pobrali się w Serocku. Pan młody był wówczas piłkarzem Borussii Dortmund. Wybór miejsca ceremonii długo utrzymywano w tajemnicy, lecz przed kościołem i tak pojawili się fotoreporterzy oraz osoby, które chciały zobaczyć nowożeńców.

Na ślub przyjechali znani goście ze świata sportu i rozrywki, wśród nich Edyta i Cezary Pazurowie. Duże zainteresowanie budziły stroje, limuzyna i oprawa uroczystości. "Super Express" również opublikował galerię zdjęć, dzięki której czytelnicy mogli przyjrzeć się kościołowi, samochodowi i uczestnikom wydarzenia. Dziś te fotografie pozwalają wrócić do konkretnego momentu w historii pary: dnia, w którym Anna Stachurska została Anną Lewandowską. Wśród licznych sportowych zdjęć Roberta ślubny album ma szczególny charakter. Uwagę przyciągali wspólnie z Anną, a kibice mogli oglądać piłkarza w roli pana młodego.

Harry i Meghan w Windsorze w 2018 roku

19 maja 2018 roku książę Harry i amerykańska aktorka Meghan Markle pobrali się w kaplicy św. Jerzego na zamku Windsor. Uroczystość łączyła królewską tradycję z zainteresowaniem, jakie wzbudzała historia pary. Na ulicach miasta zgromadziły się tłumy, które chciały zobaczyć nowożeńców. Jednym z najbardziej wyczekiwanych szczegółów była suknia Meghan. Panna młoda wybrała projekt Clare Waight Keller dla domu mody Givenchy. Prosta biała kreacja, długi welon i tiara tworzyły stylizację szeroko komentowaną w mediach. W dniu ślubu "Super Express" opublikował ocenę projektanta Daniela Jacoba Dalego, przygotowaną specjalnie dla naszej redakcji.

Po ceremonii Harry i Meghan wyruszyli powozem ulicami Windsoru. Przejazd pozwolił zobaczyć ich także osobom, które nie uczestniczyły w uroczystości w kaplicy. Zdjęcia pary pozdrawiającej zgromadzonych obiegły świat.

Roksana Węgiel i Kevin Mglej w Dydni w 2024 roku

25 sierpnia 2024 roku Roksana Węgiel i Kevin Mglej wzięli ślub kościelny na Podkarpaciu, w rodzinnych stronach piosenkarki. Wybrali kościół św. Michała Archanioła i św. Anny w Dydni. Do ołtarza Roksanę poprowadził ojciec. Organizatorzy długo utrzymywali szczegóły w tajemnicy. Jak opisywał "Super Express", nawet zaproszeni goście poznali miejsce ślubu i wesela dopiero wtedy, gdy przywiozły ich tam autokary. Para miała już za sobą ślub cywilny, więc sierpniowa ceremonia była kolejnym ważnym momentem ich związku.

W dniu uroczystości w naszym serwisie pojawiła się obszerna relacja i galeria zdjęć. Czytelnicy mogli zobaczyć ślubne stroje, kościół i rodzinne chwile nowożeńców. Do ślubnego albumu "Super Expressu" dołączyła kolejna para i kolejne pokolenie gwiazd.

Sonda Lubisz śledzić prywatne życie gwiazd? Tak Nie Czasami