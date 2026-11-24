Tłum gwiazd na premierze filmu "Violetta Villas"

Pod koniec tygodnia do kin w całej Polsce trafi film "Violetta Villas". To jedna z najbardziej wyczekiwanych polskich premier tego roku. Prace nad produkcją trwały kilka lat. Pierwsze informacje pojawiły się w 2016 roku. Gdy wydawało się, że prace idę w dobrym kierunku, nagle zostały przerwane.

Temat powrócił cztery lata później. Z kolei w 2022 roku poinformowano, że do roli legendarnej artystki została wybrana Sandra Drzymalska. Jak wyznała reżyserka obrazu, Karolina Bielawska, wybór należał nie tylko do niej, ale też do rodziny. Nie jest tajemnicą, że syn diwy od początku aktywnie brał udział w powstawaniu filmu.

Oprócz Sandry Drzymalskiej obsadzie znaleźli się także: Jowita Budnik, Mateusz Banasiuk, Borys Szyc, Dorota Kuduk, Christo Szopov, Antoni Rembelski, Antoni Tyszkiewicz oraz Kazik Radziejewski.

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Sandra Drzymalska błyszczała na czerwonym dywanie. Kto jeszcze się pojawił?

Cztery lata temu wybór aktorki do roli legendarnej piosenkarki wywołał spore dyskusje. Kariera Sandry Drzymalskiej nabierała dopiero rozpędu, za to dziś jest jedną z najpopularniejszych aktorek w Polsce. Dla 33-letniej aktorki "Violetta Villas" to kolejna duża premiera w tym roku. We wrześniu na Netflixie zadebiutowała "Lalka" z jej udziałem.

Na wtorkowym pokazie zaprezentowała się jak na prawdziwą gwiazdę przystało - całe we złocie. Aktorka zaprezentowała się w błyszczącym, dwuczęściowym komplecie składającym się z taliowanego żakietu z długimi, lekko bufiastymi rękawami oraz dopasowanej spódnicy. Całość przyciągała wzrok metalicznym połyskiem i bogatą fakturą materiału. Długie, rozpuszczone blond włosy i delikatny makijaż stanowiły subtelne dopełnienie tej wyrazistej kreacji.

Sandra Drzymalska zdecydowanie wyróżniała się na tle innych uczestników premiery. Większość gwiazd postawiła bowiem na klasyczną czerń i stonowane stylizacje. Niezwykle elegancko zaprezentowały się m.in. Grażyna Torbicka, Maja Klajda i Weronika Rosati. Za to Izabella Miko postanowiła odsłonić dekolt oraz niezwykle zgrabne nogi!

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