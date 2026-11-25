Alarm w kościele: podczas mszy dzieci i dorośli masowo zasłabli, wywołując natychmiastową interwencję służb ratunkowych.

Przyczyną dramatu okazało się ekstremalnie wysokie stężenie tlenku węgla, co doprowadziło do zatrucia aż 56 osób, w tym wielu dzieci.

Policja ujawniła, że za tragiczną sytuację odpowiada wadliwy grzejnik – dowiedz się, co dokładnie zawiodło w systemie bezpieczeństwa i kto poniesie konsekwencje.

Dzieci słabły jedno po drugim

Alarm został wszczęty w niedzielę, 22 listopada, po tym, gdy jedno z dzieci biorących udział w mszy św. zasłabło. Po chwili na ziemię osunęło się kolejne. Jak informuje serwis "Info Vaticana", gdy na miejsce dotarli pierwsi ratownicy, już niemal wszystkie osoby zgromadzone w kościele uskarżały się na fatalne samopoczucie. Wszystko wskazywało na zatrucie tlenkiem węgla. "Stężenie tlenku węgla było w kaplicy bardzo wysokie. W akcji wzięło udział około pięćdziesięciu strażaków, 62 członków służb ratowniczych oraz sześć patroli policyjnych" - czytamy.

Poszkodowanych było w sumie 56 osób. 16 z nich zostało prewencyjnie przewiezionych do szpitali, w tym dwie przetransportowano helikopterem. Do nocy z niedzieli na poniedziałek większość pacjentów została wypisana ze szpitala. Pod obserwacją pozostają trzy osoby, w tym dwoje dzieci.

Kto za to odpowie?

Policja ujawniła później, że tego dnia około 6 rano pracownik zakrystii włączył kupiony zaledwie kilka tygodni wcześniej grzejnik. "Urządzenie posiadało automatyczny system wyłączania, który miał się aktywować w przypadku nadmiernego wzrostu stężenia tlenku węgla, ale, nie działało prawidłowo z powodu usterki technicznej lub błędu obsługi" - podaje serwis. Uruchomiono już śledztwo w tej sprawie.