Eksplozja w środku nocy

Do zdarzenia doszło w nocy z soboty na niedzielę (22 listopada) około godziny 3.00 w dzielnicy Gostenhof w Norymberdze. Jak poinformowała miejscowa policja, 51-letnia obywatelka Polski korzystała w swoim mieszkaniu przy Untere Kanalstraße z niewielkiego biokominka stołowego zasilanego etanolem.

W pewnym momencie doszło do gwałtownej eksplozji. Siła wybuchu była na tyle duża, że kobieta doznała średnio ciężkich poparzeń, a ściana oddzielająca jej mieszkanie od sąsiedniego lokalu została poważnie uszkodzona.

- W wyniku zdarzenia 51-letnia kobieta odniosła obrażenia w postaci średnio ciężkich poparzeń. Ponadto znacznie uszkodzona została ściana sąsiadującego mieszkania - przekazał Christian Seiler, rzecznik policji w Norymberdze.

Ewakuacja mieszkańców kamienicy

Początkowo służby nie były pewne, czy wybuch nie naruszył konstrukcji budynku. Na miejsce skierowano straż pożarną i inne służby ratunkowe, które zdecydowały o czasowej ewakuacji mieszkańców.

Lokatorzy zostali wyprowadzeni z budynku i oczekiwali na dalsze decyzje w podstawionym przez miasto autobusie. Dopiero po kontroli przeprowadzonej przez specjalistów z Technisches Hilfswerk oraz ocenieniu stanu budynku przez statyka większość mieszkańców mogła wrócić do swoich mieszkań jeszcze tej samej nocy.

- Ze względów bezpieczeństwa budynek został tymczasowo opróżniony. Po przeprowadzeniu ekspertyzy większość mieszkańców mogła wrócić do swoich lokali - poinformował Christian Seiler.

Dwa mieszkania wyłączone z użytkowania

Choć konstrukcja kamienicy nie została ostatecznie uznana za zagrożoną, dwa lokale najbardziej dotknięte skutkami eksplozji nie nadają się obecnie do zamieszkania.

Według wstępnych szacunków straty materialne wynoszą co najmniej kilkadziesiąt tysięcy euro. Ostateczna wysokość szkód będzie znana po zakończeniu szczegółowych oględzin.

Sprawą zajęli się funkcjonariusze komisariatu Nürnberg-West. Wszczęto postępowanie wyjaśniające przeciwko 51-latce, a dokładne okoliczności i przebieg zdarzenia bada wydział kryminalny norymberskiej policji.

Biokominki mogą być niebezpieczne

Choć biokominki są reklamowane jako wygodna i ekologiczna alternatywa dla tradycyjnych kominków, eksperci od lat ostrzegają przed zagrożeniami związanymi z ich użytkowaniem. Największe ryzyko stanowi łatwopalne paliwo na bazie etanolu. Do groźnych sytuacji dochodzi szczególnie wtedy, gdy użytkownik dolewa paliwo do jeszcze rozgrzanego urządzenia lub gdy w pomieszczeniu gromadzą się łatwopalne opary.

Skutkiem może być nagły zapłon, tzw. wybuchowe spalanie par alkoholu, prowadzące do rozległych poparzeń, pożarów mieszkań, a nawet uszkodzeń konstrukcyjnych budynków. Strażacy i producenci zalecają, by zawsze pozwolić biokominkowi całkowicie ostygnąć przed ponownym napełnieniem zbiornika oraz używać wyłącznie paliwa przeznaczonego do tego typu urządzeń.

Śledczy wyjaśniają okoliczności

Na razie nie wiadomo, co dokładnie doprowadziło do eksplozji w mieszkaniu Polki. Norymberska policja zapowiada dalsze czynności, które mają szczegółowo odtworzyć przebieg zdarzeń i ustalić, czy doszło do naruszenia zasad bezpieczeństwa podczas korzystania z biokominka.

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