„Gloria z Genewy” w rękach policji. Wśród ofiar przestępczej sieci są Polki

Jak podaje szwajcarski portal watson.ch, 33-letnia Ukrainka została zatrzymana, kiedy podczas podróży po Europie zatrzymała się w Szwajcarii. Nie wiedziała, że od trzech lat poszukuje jej genewska policja – przynajmniej tak twierdzi podczas przesłuchań. „Gdybym wiedziała, że wydano za mną nakaz aresztowania, wybrałabym inną trasę” – powiedziała śledczym.

Według szwajcarskich władz kobieta wraz z mężem miała przez siedem lat organizować prostytucję m.in. w Genewie, Bernie i Zurychu. Początkowo para miała kierować siecią z Ukrainy, a następnie z Hiszpanii. Większość kobiet pochodziła z Ukrainy i Rosji, ale były wśród nich także obywatelki Polski, Rumunii, Mołdawii i Kazachstanu. Niektóre dopiero po przyjeździe dowiadywały się, że mają świadczyć usługi seksualne.

Kobiety musiały płacić nawet wtedy, gdy odmawiały spotkania z klientem

Organizatorzy procederu mieli zamieszczać ogłoszenia w internecie, ustalać ceny i umawiać spotkania. Żądali od kobiet połowy zarobków oraz pokrycia części kosztów noclegów. Jeśli któraś odmówiła spotkania z klientem, i tak musiała zapłacić organizatorom połowę ustalonej wcześniej kwoty.

W telefonie zatrzymanej znaleziono dane do logowania na konto, na którym zamieszczono 69 ogłoszeń. Były do niego przypisane trzy karty kredytowe na nazwisko Ukrainki, w tym jedna wydana w Polsce.

33-latka utrzymuje, że jedynie opłacała ogłoszenia i przekazywała pieniądze na polecenie innych osób, otrzymując za to prowizję. Zaprzecza, by kontaktowała się z kobietami. Szwajcarski sąd zdecydował, że podejrzana pozostanie w areszcie do 30 grudnia. Sędziowie obawiają się, że mogłaby uciec lub wywierać presję na kobiety.

Sonda Co sądzisz o prostytucji? Zawód jak każdy inny Nie pochwalam

🎗️ 18 października - Europejski Dzień Walki z Handlem Ludźmi 🔹️Za każdym razem, gdy ktoś traci wolność, marzenia i poczucie bezpieczeństwa - to nie jest historia z filmu. To realne dramaty, które mogą wydarzyć się tuż obok nas. Handel ludźmi to nie tylko przymusowa prostytucja czy niewolnicza praca. To także oszustwa związane z „atrakcyjną” pracą za granicą, wyłudzanie dokumentów czy manipulacja emocjonalna. Dlatego Policja i Fundacja La Strada przypominają w kampanii #TwojeŻycieTwojaKarta, że los nie powinien grać Twoim życiem. 🎴 🔹️Zanim wyjedziesz, zanim podpiszesz umowę, zanim komuś zaufasz - sprawdź, komu naprawdę oddajesz swoje dane, paszport i zaufanie. 👉 W sytuacji zagrożenia dzwoń na 112 👉 Jeśli masz wątpliwości – w Wydziale do walki z Handlem Ludźmi Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji funkcjonuje telefon zaufania +48 664 974 934 oraz skrzynka e-mailowa [email protected], gdzie można w sposób anonimowy przekazać wszelkie informacje dotyczące procederu handlu ludźmi oraz uzyskać poradę lub wsparcie. 👉Ponadto, w Krajowym Centrum Interwencyjno-Konsultacyjnym dla Polskich i Cudzoziemskich Ofiar Handlu Ludźmi funkcjonuje telefon zaufania dla ofiar i świadków handlu ludźmi +48 22 628 01 20 - (całodobowo) oraz +48 22 628 99 99 (poniedziałek - czwartek 9:00 – 18:00, piątek 9:00 - 14:00). Pomocy można uzyskać również pisząc pod adres e-mail: [email protected]. https://t.co/EF0eXsKuqu Twoje życie to nie gra❗️ https://t.co/gAGKmvK2nH… #TwojeŻycieTwojaKarta #StopHandlowiLudźmi #Policja #LaStrada— Polska Policja 🇵🇱 (@PolskaPolicja) October 18, 2025