„Gloria z Genewy” w rękach policji. Wśród ofiar przestępczej sieci są Polki
Jak podaje szwajcarski portal watson.ch, 33-letnia Ukrainka została zatrzymana, kiedy podczas podróży po Europie zatrzymała się w Szwajcarii. Nie wiedziała, że od trzech lat poszukuje jej genewska policja – przynajmniej tak twierdzi podczas przesłuchań. „Gdybym wiedziała, że wydano za mną nakaz aresztowania, wybrałabym inną trasę” – powiedziała śledczym.
Według szwajcarskich władz kobieta wraz z mężem miała przez siedem lat organizować prostytucję m.in. w Genewie, Bernie i Zurychu. Początkowo para miała kierować siecią z Ukrainy, a następnie z Hiszpanii. Większość kobiet pochodziła z Ukrainy i Rosji, ale były wśród nich także obywatelki Polski, Rumunii, Mołdawii i Kazachstanu. Niektóre dopiero po przyjeździe dowiadywały się, że mają świadczyć usługi seksualne.
Kobiety musiały płacić nawet wtedy, gdy odmawiały spotkania z klientem
Organizatorzy procederu mieli zamieszczać ogłoszenia w internecie, ustalać ceny i umawiać spotkania. Żądali od kobiet połowy zarobków oraz pokrycia części kosztów noclegów. Jeśli któraś odmówiła spotkania z klientem, i tak musiała zapłacić organizatorom połowę ustalonej wcześniej kwoty.
W telefonie zatrzymanej znaleziono dane do logowania na konto, na którym zamieszczono 69 ogłoszeń. Były do niego przypisane trzy karty kredytowe na nazwisko Ukrainki, w tym jedna wydana w Polsce.
33-latka utrzymuje, że jedynie opłacała ogłoszenia i przekazywała pieniądze na polecenie innych osób, otrzymując za to prowizję. Zaprzecza, by kontaktowała się z kobietami. Szwajcarski sąd zdecydował, że podejrzana pozostanie w areszcie do 30 grudnia. Sędziowie obawiają się, że mogłaby uciec lub wywierać presję na kobiety.