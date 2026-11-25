Królewska posiadłość Amner Hall, dom Kate i Williama, stała się celem włamania, co wywołało alarm i natychmiastową akcję służb.

Dwaj albańscy obywatele zostali zatrzymani pod zarzutem kradzieży sześciu spinek do mankietów i zegara, dokonanej pod nieobecność rodziny.

Sprawdź, jak zaawansowane systemy bezpieczeństwa zostały naruszone i co ten incydent mówi o ochronie rezydencji brytyjskiej rodziny królewskiej.

Do groźnego incydentu doszło w poniedziałek w posiadłości Amner Hall w Norfolk. Jak podaje brytyjska prasa, na terenie rezydencji wykryto aktywność w momencie, gdy rodzina królewska przebywała poza domem. Na miejsce od razu ruszyły służby. "Uważa się, że zamaskowani intruzi uruchomili systemy bezpieczeństwa, obejmujące monitoring, technologię laserową i czujniki stóp, i uciekli. Policja rozpoczęła zakrojone na szeroką skalę poszukiwania, wysłała psy i drony, a z bazy w Nottingham wyruszył śmigłowiec Policji Narodowej wyposażony w system naprowadzania na podczerwień" - podaje "The Sun".

Złodzieje włamali się do domu pary królewskiej

Po niedługim czasie udało się złapać włamywaczy. Okazali się nimi dwaj obywatele Albanii. Policja w Norfolk podała, że 34-letni Mirgen Doku, zamieszkały w Londynie, oraz młodszy o dwa lata Arilen Ndoci, obaj bez stałego miejsca zamieszkania, usłyszeli już zarzuty wejścia do budynku mieszkalnego z zamiarem dokonania kradzieży oraz bezprawnego wtargnięcia na teren chroniony.

Sześć spinek i zegar

Mężczyźni ukradli sześć spinek do mankietów i zegar. Na razie nie wiadomo, ile warte były te przedmioty. "Na szczęście Kate, William oraz ich dzieci George, Charlotte i Louis przebywali w tym czasie w swoim rodzinnym Forest Lodge w Windsorze" - podaje "The Sun". Serwis uściśla, że dom, w którym doszło do włamania, rodzinie podarowała Królowa Elżbieta II. Był to prezent ślubny. "Dom ten regularnie wykorzystywany jest w czasie ferii szkolnych i weekendowych wypadów".

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