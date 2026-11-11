Marsz Niepodległości: Dramatyczna akcja ratunkowa w centrum! Karetka utknęła w tłumie, pomagał śmiałek z dachu

Do mrożących krew w żyłach scen doszło w środę, 11 listopada, w samym sercu stolicy. W rejonie popularnej „Patelni” przy stacji metra Centrum, gdzie gromadziły się tysiące uczestników Marszu Niepodległości, rozegrała się walka o zdrowie jednej z uczestniczek. Jak informuje Miejski Reporter, kobieta nagle zasłabła, a chwilę później doszło u niej do ataku padaczkowego.

Sytuacja była niezwykle trudna. Rejon ronda Romana Dmowskiego był w tym czasie szczelnie wypełniony ludźmi oczekującymi na oficjalne rozpoczęcie przemarszu. Karetka pogotowia, która została wezwana na miejsce, musiała centymetr po centymetrze przebijać się przez ludzki mur.

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Nawigował ratowników z wysokości

W krytycznym momencie, gdy przejazd ambulansu był niemal całkowicie zablokowany, inicjatywę przejął jeden z obecnych na miejscu mężczyzn. Widząc bezsilność medyków w starciu z tłumem, zdecydował się na brawurowy krok – wspiął się na dach szybu windy prowadzącej do metra.

Z tej perspektywy mężczyzna miał doskonały widok na całą okolicę. Energicznymi gestami zaczął wskazywać kierowcy karetki wolne korytarze i najlepszą drogę dojazdu do poszkodowanej. Dzięki tej nietypowej, ale niezwykle skutecznej pomocy, zespół ratownictwa medycznego zdołał sprawnie dotrzeć do kobiety.

Medycy natychmiast udzielili poszkodowanej niezbędnej pomocy na miejscu. Po opanowaniu sytuacji kobieta została bezpiecznie przetransportowana do karetki, a następnie przewieziona do szpitala.

W centrum Warszawy od wczesnych godzin przedpołudniowych panuje ogromny ścisk. Uczestnicy tegorocznego Marszu Niepodległości zebrali się na rondzie Dmowskiego, skąd zgodnie z planem o godzinie 14:30 wyruszyli w stronę błoni Stadionu Narodowego. Trasa przemarszu wiedzie przez Aleje Jerozolimskie oraz most Poniatowskiego.