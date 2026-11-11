Tłumy na ulicach Warszawy. Centrum biało-czerwone, komunikacja omija śródmieście

Tłumy gromadzą się przy Pałacu Kultury i na Trakcie Królewskim. W centrum dominują biało-czerwone barwy.

Zamknięte są m.in. Aleje Jerozolimskie i Marszałkowska. Utrudnienia związane są także z Biegiem Niepodległości.

Autobusy i tramwaje omijają śródmieście. ZTM poleca korzystanie z metra, SKM i Kolei Mazowieckich.

Tak wygląda centrum Warszawy po Marszu Niepodległości

Tłumy na ulicach. Warszawa świętuje 11 listopada

Od rana w centrum stolicy widać tłumy osób ubranych w biało-czerwone szaliki, czapki i opaski. Wielu uczestników ma przypięte do kurtek kotyliony. Ludzie zmierzają zarówno do Miasteczka Niepodległości przy Pałacu Kultury i Nauki, jak i na Trakt Królewski, gdzie odbywa się Festiwal Niepodległa.

Biało-czerwone barwy widać również na Dworcu Centralnym. Do Warszawy przyjeżdżają kolejne grupy uczestników obchodów. Wśród tłumu są także turyści, którzy próbują znaleźć drogę do swoich hoteli.

Na Rondzie Dmowskiego pracują wolontariusze straży marszu. W okolicy jest wielu policjantów, którzy pomagają przechodniom poruszać się po zamkniętych ulicach.

18

Zamknięte ulice i zmiany w komunikacji

Kierowcy nie przejadą Alejami Jerozolimskimi i Marszałkowską. W związku z Biegiem Niepodległości zamknięto również Aleję Jana Pawła II, Chałubińskiego i część Alei Niepodległości.

Autobusy i tramwaje omijają centrum. Nad organizacją ruchu czuwają pracownicy ZTM i operatorów, działający w ponad 80 posterunkach Nadzoru Ruchu. Pasażerom pomagają informatorzy stacjonarni i mobilne zespoły.

ZTM radzi, by na trasie wschód–zachód korzystać z pociągów SKM i Kolei Mazowieckich. Między Dworcem Zachodnim, Centralnym lub Śródmieściem a Dworcem Wschodnim kursują one bez konieczności przedzierania się przez zakorkowane centrum. Wprowadzono również wzajemne honorowanie biletów ZTM i Kolei Mazowieckich w pociągach SKM i KM w pierwszej strefie biletowej.

Marsz Niepodległości i kolejne wydarzenia

O godz. 14 ma rozpocząć się Marsz Niepodległości. Uczestnicy wyruszą z ronda Dmowskiego i przejdą Alejami Jerozolimskimi, przez most Poniatowskiego, Wybrzeżem Szczecińskim i ulicą Siwca na błonia Stadionu Narodowego.

Wcześniej, w południe, odbywają się główne uroczystości państwowe przed Grobem Nieznanego Żołnierza. Ulice w sąsiedztwie placu Piłsudskiego są wyłączone z ruchu do godz. 14. Obowiązują tam także ograniczenia w parkowaniu.

Do godz. 14.30 potrwa 36. Bieg Niepodległości. Z kolei na Krakowskim Przedmieściu uczestnicy mogą korzystać z atrakcji Festiwalu Niepodległa. W godz. 14–20 ulica będzie zamknięta dla ruchu na odcinku od Nowego Światu do Trębackiej.

Wieczorem koncert na Cytadeli

O godz. 17.15 na Cytadeli rozpocznie się koncert folkowy „Wspólna Niepodległa”. Wystąpią polscy artyści, którzy wykonają utwory ludowe z 16 województw. Wstęp jest bezpłatny.

Na wydarzenie będzie można dojechać specjalnymi autobusami linii „Wspólna Niepodległa”. Będą kursowały od godz. 15 do 21 z placu Teatralnego do Cytadeli i z powrotem.