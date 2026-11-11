"Polska idealna". Mocne słowa Nawrockiego podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim

Zuzanna Sekuła
Zuzanna Sekuła
PAP MediaRoom
2026-11-11 12:12

– Dzięki temu, co dla Polski zrobiliście, możemy oglądać obraz Polski idealnej – mówił prezydent Karol Nawrocki podczas uroczystości wręczenia najwyższych odznaczeń państwowych. W Święto Niepodległości w Pałacu Prezydenckim uhonorowano pięć osób.

  • Order Orła Białego otrzymali Wiesław Kęcik i prof. Mirosław Ząbek.
  • Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski uhonorowano Halinę Łabonarską i prof. Krzysztofa Szwagrzyka.
  • Gen. bryg. Andrzej Kowalski otrzymał Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski.
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Nawrocki o „Polsce idealnej”. Zwrócił się do odznaczonych

Uroczystość odbyła się w środę, 11 listopada, w Pałacu Prezydenckim. Karol Nawrocki podkreślał, że Święto Niepodległości i ranga przyznawanych odznaczeń to wyjątkowa okazja, by na chwilę oderwać się od codziennych sporów i politycznych emocji.

– Zarówno 11 listopada, a więc ta szczególna data w naszym kalendarzu, najpiękniejsze święto naszej niepodległości, ale też siła i moc dwóch orderów, wokół których się dziś spotykamy – Orderu Orła Białego i Orderu Odrodzenia Polski – dają mi, jako prezydentowi Polski, ale także nam wszystkim tutaj zgromadzonym w Pałacu Prezydenckim i naszym obywatelkom i obywatelom, być może jedną z niewielu szans na to, żeby na moment się zatrzymać – mówił prezydent.

Prezydent Karol Nawrocki z grupą odznaczonych osób w Pałacu Prezydenckim. O uroczystości przeczytasz na SE.
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„Wyjść ze zgiełku spraw codziennych”

Nawrocki zaznaczył, że uroczystość pozwala na chwilę odsunąć na bok bieżące wydarzenia, medialne doniesienia i polityczne konflikty.

– Zatrzymać się i zastanowić nad tym, co daje realną i prawdziwą siłę Rzeczpospolitej Polskiej, aby skupić się przez tę chwilę na sprawach najważniejszych, które budowały ciągłość państwa polskiego – podkreślał.

Prezydent wskazał, że właśnie życiorysy i postawy odznaczonych są przykładem takich wartości. Zwracając się bezpośrednio do uhonorowanych, powiedział:

– Dzięki temu, co dla Polski zrobiliście, możemy oglądać obraz Polski idealnej. Ktoś powie, że nazbyt idealistycznej, takiej, którą widzimy bardzo rzadko. Ale dzięki waszym życiorysom możemy na moment zatrzymać się w obrazie naszej ukochanej Ojczyzny takiej, jak ona wygląda, jak jest rysowana przez wielkie osiągnięcia, zaangażowanie, wartości, odwagę – mówił Karol Nawrocki. – Dziękuję za to, że dzięki państwu mogliśmy zatrzymać się na moment wokół spraw najważniejszych.

Pięć osób uhonorowanych w Święto Niepodległości

Orderem Orła Białego, najwyższym polskim odznaczeniem państwowym, wyróżnieni zostali filozof i działacz opozycji demokratycznej w PRL Wiesław Kęcik oraz neurochirurg prof. Mirosław Ząbek.

Krzyż Wielki Orderu Odrodzenia Polski otrzymali aktorka teatralna i filmowa Halina Łabonarska oraz historyk prof. Krzysztof Szwagrzyk. Gen. bryg. Andrzej Kowalski został odznaczony Krzyżem Oficerskim tego orderu.

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