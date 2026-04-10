Kaeyra reaguje na plotki o romansie z Zalewskim. Nowa piosenka nie jest o nim

Kaeyra o sukcesie muzycznym i plotkach o Krzysztofie Zalewskim

Kaeyra przebojem wkroczyła do świata rodzimego show-biznesu. Polka, która zdobyła popularność dzięki udziałowi w amerykańskiej edycji programu "Idol", podtrzymuje doskonałą passę, rozpoczętą wypuszczeniem przebojowego utworu "Sour". Piosenka, którą często zestawia się z dokonaniami takich światowych gwiazd jak Ava Max czy Dua Lipa, okazała się wielkim sukcesem, gwarantując Kaeyrze stałą obecność na muzycznych galach i telewizyjnych koncertach. Jej najnowszy singiel, zatytułowany "Upgrade", ma potencjał, by dorównać popularnością "Sour". Wokalistka zaprezentowała ten utwór podczas gali wręczenia nagród radiowych On Air Music Awards 2026.

Niedawno o Karolinie zrobiło się głośno nie z powodu jej muzyki, lecz plotek dotyczących rzekomego romansu z Krzysztofem Zalewskim. Piosenkarka podzieliła się w mediach społecznościowych relacją ze wspólnego wyjazdu z artystą do Egiptu. Jednak najnowszy singiel Baran nie został napisany z myślą o zakończonej relacji z czołowym polskim muzykiem. Wschodząca gwiazda muzyki pop zdradziła kulisy powstawania utworu w rozmowie z reporterem portalu ESKA.pl.

Kaeyra unika tematów o życiu prywatnym

Podczas wywiadu z reporterem Eski za kulisami gali On Air Music Awards, Kaeyra skomentowała medialny szum wokół swojej osoby. Wokalistka szczerze przyznała, że nie przepada za sytuacjami, gdy jej życie prywatne trafia na czołówki portali.

"Zaskoczyło mnie to, nie ukrywam. No, nie lubię tego. Wolę, gdy ludzie mówią o mojej muzyce. Tak to bywa" - podsumowała w rozmowie z Eską.

Utwór "Upgrade", błędnie łączony z rzekomym finałem znajomości z Zalewskim, został napisany już jakiś czas temu podczas pobytu w Toskanii.

"Ta piosenka powstała w Toskanii. Tam poznałam mojego wspaniałego producenta. To była pierwsza piosenka, którą zrobiliśmy razem i tak nam się super pracowało, że spotkaliśmy się potem na campie w Londynie. Tam powstały jedne z moich ulubionych piosenek, bardzo autentycznych" - opowiedziała.

Kaeyra - On Air Music Awards 2026