Już po pogrzebie Wojciecha Morawskiego. Został wspaniale pożegnany. Trumna, wieńce i zaskakujące zdjęcie!

Aga Kwiatkowska
2026-04-10 14:44

Wojciech Morawski zmarł 3 kwietnia, a dokładnie tydzień później został pięknie pożegnany podczas katolickiej uroczystości żałobnej. Najpierw bliscy, przyjaciele, muzycy i fani oddali mu hołd w czasie nabożeństwa, później elegancka, ciemna trumna z białymi różami na wieku została wyprowadzona na cmentarz. Było wzruszająco, a Zbigniew Hołdys zadbał o to, by ceremonia miała wyjątkowy, indywidualny charakter.

Wojciech Morawski zmarł w wieku 76 lat

To było pożegnanie, które na długo zostanie w pamięci fanów. Ostatnia droga Wojciecha Morawskiego miała wyjątkowy, niemal symboliczny charakter - dokładnie taki, na jaki zasługiwała legenda zespołu Perfect. Muzyk przez długi czas zmagał się z ciężką chorobą, a jego stan w ostatnich miesiącach wyraźnie się pogarszał. Odszedł 3 kwietnia, pozostawiając w żałobie bliskich i przyjaciół, w tym Zbigniewa Hołdysa, który do końca miał z nim szczególną więź.

Pogrzeb Wojciecha Morawskiego

Wojciech Morawski ostatnie miesiące życia spędził w Domu Artystów Weteranów w Skolimowie, gdzie walczył o powrót do sprawności. Od lat wspierała go Polska Fundacja Muzyczna, która organizowała zbiórkę środków na jego leczenie.

Z ogromnym smutkiem żegnamy Wojciecha Morawskiego. Współtwórcę i perkusistę zespołu Perfect - artystę, który na trwałe zapisał się w historii polskiej sceny muzycznej. Dla nas był przede wszystkim naszym Mieszkańcem - częścią Domu Artystów Weteranów Scen Polskich. Dziękujemy za czas spędzony razem, za obecność, którą zachowamy w pamięci. Rodzinie i Bliskim składamy wyrazy głębokiego współczucia. Żegnaj, Panie Wojciechu. Niech spoczywa w pokoju - można przeczytać na facebookowym profilu ośrodka w Skolimowie.

Tydzień po tym, jak muzyk odszedł na zawsze - 10 kwietnia - odbyły się uroczystości pogrzebowe. Msza żałobna rozpoczęła się o godz. 12:00 w kościele na Bielanach, miejscu szczególnym dla środowiska artystycznego. Przy ołtarzu wystawiono trumnę, obok ustawiono wieńce z kwiatów i zaskakujące zdjęcie, które przedstawiało szczęśliwego Morawskiego podczas gry na perkusji.

Po nabożeństwie kondukt żałobny wyruszył na cmentarz parafialny w Ząbkach, gdzie artysta został pochowany.

To jednak nie był zwykły pogrzeb. Ceremonia miała wyjątkowy charakter - pojawiły się muzyczne akcenty, które były hołdem dla życia i twórczości Morawskiego. W organizację zaangażowali się jego przyjaciele ze świata muzyki, chcąc pożegnać go w sposób szczególny, a Zbigniew Hołdys wspominał przyjaciela. W pożegnaniu pojawiła się także postać Anny Jantar.

Nagraliśmy jako Perfect pierwsze utwory, a potem wyjechaliśmy do Stanów Zjednoczonych w sumie na półtora roku. W drugiej połowie naszego pobytu zdarzyła się rzecz straszna. Ania Jantar zginęła w katastrofie lotniczej, a była blisko związana z Wojtkiem, o czym wielu ludzi wie. Baliśmy się bardzo, jak Wojtek na to zareaguje, Zareagował w sobie właściwy sposób. Poza wstrząsem, który był po prostu nieunikniony, zaczął ćwiczyć na perkusji o wiele więcej niż zwykle oraz udał się do chicagowskiego mistrza taekwondo, czyli tych sztuk walki i tam rozpoczął diabelski, przepraszam, ale trzeba to tak nazwać, trening, który pozwolił mu w trzy miesiące osiągnąć coś, co się osiąga w sześć miesięcy. Mianowicie zdobył tam pierwszy żółty pas - słowa Hołdysa cytuje Fakt.

Na uroczystości była także Wiesław Kuszewski znany m.in. z "Must Be The Music", który na YouTubie udostępnił krótkie nagranie z kościoła. Możecie zobaczyć je niżej.

Żegnaj bracie - napisał w sieci.

Druga, wieczorna część uroczystości pogrzebowych

Na tym nie koniec wzruszeń. Na 10 kwietnia zaplanowano też spotkanie wspominkowe i zarazem muzyczne w podziemiach kościoła. Ta swoista stypa ma być otwarta dla wszystkich, którzy chcą uhonorować pamięć artysty. 

NIE ŻYJE
PERFECT
POGRZEB
ZBIGNIEW HOŁDYS