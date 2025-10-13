Zbigniew Hołdys dodał zdjęcie i zaniepokoił fanów. Szybko wyjaśnił, co się dzieje

Zbigniew Hołdys jest w stałym kontakcie ze swoimi wielbicielami. Muzyk prężnie działa na własnym facebookowym koncie, gdzie ma ponad 81 tys. obserwujących. Gdy 12 października zamieścił nieco rozmazane zdjęcie swojej szczupłej twarzy i napisał: "Dziś wieczorem raczej mnie nie będzie. Proszę o wybaczenie", internauci rzucili się do komentowania.

"Proszę zwolnić i żyć jak najdłużej", "Panie Zbyszku dużo zdrowia życzę", "Moc zdrowia!", "Mocno i czułością Cię przytulam Zbysiu", "Zdrówka Panie Zbyszku" - pisali fani.

Następnego dnia Hołdys pospieszył z wyjaśnieniami.

Co się dzieje z Hołdysem? Wszystko zdradził

Zdjęcie szczupłego Hołdysa, w połączeniu z niepokojącym opisem, sprawiło, że internauci zaraz pomyśleli o chorobie. Okazuje się jednak, że Zbigniew Hołdys ma się dobrze. Choć w przeszłości miewał problemy ze zdrowiem i w tym roku znalazł się w szpitalu, teraz wszystko jest w porządku.

Kochani, nic mi nie jest! Po prostu byłem wczoraj mocno zmęczony po rehabilitacjach (przechodzę po złamaniu barku). Dziękuję za wszystkie dobre słowa i życzenia pod wczorajszym postem. A media proszę, by dały spokój z sensacjami. Wiadomość, że znowu gram na gitarze, zapewne nie jest tak frapująca - podkreślił 73-letni muzyk.

I tym razem internauci komentowali:

"To ok, wystraszyłeś mnie. Zdrówka", "Trzymaj się Zbychu", "Zdrówka i dobrej energii", "Trzymaj się Pan, Panie Zbyszku", "Zbigniew Hołdys... nie do zdarcia... jak dobra muza na winylu!".

Hołdys w szpitalu

Teraz Hołdys jest w dobrej formie, ale w lipcu trafił do szpitala. Pisał wtedy w sieci:

Niestety, w szpitalu zostanę kilka dni dłużej. Lekarze próbują ustalić, co ze mną jest. Życie jest pełne niespodzianek.

To była kolejna hospitalizacja, bo muzyk trafił na szpitalne łóżko również w lutym tego roku. Zmagał się wtedy z bolesną chorobą.

Półpasiec, jego mać... Leżę, wiję się z bólu, słucham, czytam, oglądam, nie komentuję - opowiadał na Facebooku.

A w marcu, już po przejściu półpaśca, pisał:

Ból, ból, ból... Plecy, łopatki, ramię...

Nic dziwnego, że fani Hołdysa przestraszyli się, gdy dodał nieco tajemniczy wpis i rozmazane zdjęcie. Na szczęście muzykowi nic nie dolega - to tylko rehabilitacja. Artysta w lipcu pokazał się z ręką na temblaku, a teraz dba o jej pełną sprawność.

