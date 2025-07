Ksiądz z komunią przyszedł do Zbigniewa Hołdysa w szpitalu. Dziwna reakcja słynnego muzyka

Zbigniew Hołdys w szpitalu. "Lekarze próbują ustalić, co ze mną jest"

Zbigniew Hołdys to nie tylko znakomity muzyk i kompozytor największych przebojów zespołu Perfect (m.in. "Autobiografią", "Nie płacz Ewka" czy "Pepe wróć"), lecz także bardzo aktywny komentator życia politycznego. W ostatnich latach dużą popularnością cieszą się jego wpisy na Facebooku. To właśnie na tej platformie przekazał smutną wiadomość o tym, że trafił do szpitala. Stało się to po występie Zbigniewa Hołdysa w Jarocinie.

Niestety, w szpitalu zostanę kilka dni dłużej. Lekarze próbują ustalić, co ze mną jest. Życie jest pełne niespodzianek

- poinformował artysta. W niedzielę, 27 lipca, przekazał, że jutro będzie "wiedział o sobie więcej". Podziękował też za słowa wsparcia. - Wieczornej nawijki nie będzie, nie ma jak. Także felietonu, nie mam tu komputera ani wifi, to teraz stukam i scrolluję na smartfonie - napisał Zbigniew Hołdys. Potem jednak zamieścił jeszcze jeden wpis, który dotyczył szpitalnego księdza.

Ksiądz przyszedł do leżącego w szpitalu Zbigniewa Hołdysa. Dziwna reakcja muzyka

Zgodnie ze szpitalnym zwyczajem, pacjentów odwiedzają kapłani, którzy udzielają komunii św. Także do byłego lidera grupy Perfect przyszedł duchowny. Z propozycji przyjęcia sakramentu Zbigniew Hołdys nie skorzystał, ale za to opisał to zdarzenie na Facebooku. Trzeba przyznać, że reakcja muzyka na wizytę księdza była nieco dziwna.

10:42 wchodzi (uprzednio grzecznie pukając) mężczyzna fizycznie w typie Artura Barcisia i z wschodnim akcentem pyta "Przepraszam, czy chciałby pan komunię przyjąć?". Podziękowałem, przeprosił, cichutko zamknął drzwi

- relacjonował artysta. To nie był koniec wizyt osób spoza personelu medycznego u byłego lidera Perfectu. Później w sali zjawiła się pani z Ukrainy, która przyszła posprzątać.

Dużo się dzieje

- podsumował Zbigniew Hołdys, najwyraźniej zadowolony z tego, że ma w szpitalu międzynarodowe towarzystwo. Przy okazji muzyk ze szczegółami zdradził, jak wyglądał jego poranek w szpitalu:

5:15 krew na morfologię

5:35 temperatura

5:50 tabletka na żołądek

6:30 krew na cukier

7:30 kroplówka

8:00 Śniadanie!!!

9:00 nowa pani doktor (dyżurna) "czy czegoś panu potrzeba? Coś boli?"

9:11 kolejne tabletki i odpięcie kroplówki!

