Zbigniew Hołdys trafił ze sceny do szpitala. Koszmarne wieści. Lekarze rozkładają ręce!

Zbigniew Hołdys od lat funkcjonuje w polskim show-biznesie. Współzałożyciel Perfectu nadal koncertuje i jest dostępny dla fanów, nie tylko zresztą na scenie, lecz także poza nią. Artysta jest bowiem mocno aktywny w mediach społecznościowych. Ostatnimi czasy często prowadzi transmisje na żywo na Facebooku, komentuje też wydarzenia polityczne i wygłasza dość ostre opinie na różne tematy, co przysporzyło mu wielu przeciwników. Hołdys nie boi się nawet konfrontacji z innymi wokalistami czy muzykami z rodzimego show-biznesu. Mimo tego wszystkiego, nadal ma wierne grono fanów, którzy wspierają jego twórczość. To właśnie oni przestraszyli się nie na żarty, kiedy okazało się, że po ostatnim koncercie w Jarocinie Zbigniew Hołdys trafił do szpitala. Zaledwie kilka dni po tym, jak dał czadu na scenie i wydawał się w dobrej formie, potrzebował hospitalizacji. Dla jego wielbicieli to koszmarne wieści. Najpierw Hołdys odwołał transmisję na żywo, którą miał zaplanowaną, potem dał znać ludziom, że nie czuje się najlepiej, a niedługo później opublikował wpis prosto ze szpitalnego łóżka. Szczegóły poniżej.

Zbigniew Hołdys w szpitalu. Lekarze nie wiedzą, co mu jest. "Życie jest pełne niespodzianek"

Zbigniew Hołdys swój wpis w mediach społecznościowych okrasił krótkim opisem: "...i szpital". Nie zdradził konkretnego powodu nagłej hospitalizacji, ale z jego dalszego komentarza można wywnioskować, że medycy sami jeszcze go nie znają.

- Niestety, w szpitalu zostanę kilka dni dłużej. Lekarze próbują ustalić, co ze mną jest. Życie jest pełne niespodzianek - napisał Zbigniew Hołdys pod zdjęciami z placówki, które sam zamieścił.

W przeszłości, choćby na początku 2025 roku, artysta był już hospitalizowany. Wówczas trafił do szpitala z powodu półpaśca, na którego się skarżył. Powtarzające się, uciążliwe dolegliwości, dawały mu się we znaki. A co tym razem? Na razie nie wiadomo, ponieważ lekarze rozkładają ręce. Fani mają nadzieję, że to nic poważnego i życzą swojemu idolowi szybkiego powrotu do zdrowia.

