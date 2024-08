Nawet Hołdys przejechał się po festiwalu w Sopocie! Padły słowa o "marnych występach"

Zbigniew Hołdys, legendarny współtwórca zespołu "Perfect" nie wytrzymał skandalicznego poziomu tegorocznego festiwalu "Top of the top" w Sopocie. Jest to tyle szokujące, że prywatnie muzyk nie ma nic przeciwko nowej władzy i telewizji TVN. Jednak okazuje się, że najważniejsza dla niego jest muzyka. I to w jej obronie stanął po "marnych występach" w Sopocie. Sprawdź szczegóły.