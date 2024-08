Kolejny skandal w Sopocie. Grażyna Łobaszewska odmówiła występu

Festiwal TVN "Top of the top" w Sopocie dobiegł końca, ale afery z nim związane nie. Widzowie byli oburzenia koncertami, na których wokalistom zabrakło głosu. A do tego wszystko, co działo się na scenie i pod nią monetami wyglądało, jak "impreza integracyjna pracowników TVN". Jakby tego było mało, teraz jedna z największych polskich piosenkarek, Grażyna Łobaszewska wyjaśniła, dlaczego w ostatniej chwili odmówiła występu. Poznaj szczegóły.