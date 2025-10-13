Syn Dagmary Kaźmierskiej pisze o podwójnej stracie. Przejmujący wpis kilka dni po pogrzebie "Dżejka"

To był wyjątkowo trudny czas dla Conana Kaźmierskiego, syna znanej z programu "Królowe życia" Dagmary Kaźmierskiej. W emocjonalnym wpisie w mediach społecznościowych młody mężczyzna podzielił się refleksją utracie bliskich. Jak ujawnił, w ciągu zaledwie kilku dni przyszło mu pożegnać dwie ważne osoby - jedną z najbliższej rodziny, drugą, którą kiedyś traktował jak rodzinę.

W ciągu zaledwie tygodnia przyszło mi pożegnać dwie osoby, z którymi dzieliłem lata życia. Jedna była moją najbliższą rodziną. Drugą kiedyś traktowałem jak rodzinę. Kruche jest jutro. Puśćmy w niepamięć wszelkie zwady. Bądźcie w zdrowiu 🖤🕊️

– napisał Conan Kaźmierski.

Pod postem pojawiło się wiele słów wsparcia i kondolencji. Sama Dagmara Kaźmierska skomentowała wpis syna krótko, ale bardzo emocjonalnie:

🖤Amen 🙏 Synu 🖤

Zobacz: Poruszające sceny na cmentarzu. Zapłakana Edzia nad grobem Dżejka. Kaźmierska nie weszła jej w drogę

Nie żyje Jacek Wójcik, dawny przyjaciel Dagmary Kaźmierskiej

1 października zmarł Jacek Wójcik, jeden z najbardziej rozpoznawalnych uczestników programu "Królowe życia". Widzowie TTV pokochali jego charakterystyczne poczucie humoru. Przez lata tworzył on ekranowy duet z Dagmarą Kaźmierską.

Oficjalna przyczyna śmierci nie została ujawniona, jednak w sieci pojawiły się informacje, że Wójcik zmagał się z poważną chorobą. Pogrzeb "Dżejka" odbył się 4 października w Kłodzku. W ceremonii uczestniczyła rodzina oraz przyjaciele zmarłego, w tym Conan Kaźmierski, który – jak widać po jego wpisie – przeżył odejście byłego przyjaciela swojej mamy bardzo osobiście.

Polecamy: Dżejk nie żyje, ale jego konflikt z Kaźmierską przetrwał. O co poszło dawnym przyjaciołom?

Jacek Wójcik przez wiele lat obecny był w życiu Conana. Z czasem relacje między "Dżejkiem" i Kaźmierską uległa znacznemu ochłodzeniu. Choć Dagmara, Jacek i Edyta Nawara przez lata wspólnie występowali w "Królowych życia", to z czasem ich drogi się rozeszły. Media wielokrotnie informowały o konfliktach w tym trio, które doprowadziły do zerwania kontaktów.