Poruszające sceny na cmentarzu. Zapłakana Edzia nad grobem Dżejka. Kaźmierska nie weszła jej w drogę

W ostatniej drodze Jacka Wójcika towarzyszył mu prawdziwy tłum przyjaciół, rodzina i wielbiciele. Wśród nich zabrakło Dagmary Kaźmierskiej, której przesympatyczny bohater "Królowych życia" miał nie chcieć już znać. Za to Edzia, bohaterka tego samego show, kiedyś przyjaciółka Dagmary, obecnie mocno z nią skonfliktowana była nie tylko obecna, razem z bliskimi, ale naprawdę nad grobem Dżejka zapłakała. To, co napisała na szarfie poruszy najtwardsze serca.

Tylko jedna "Królowa życia" na pogrzebie Dżejka

Jacek Wójcik, bardzo lubiany bohater "Królowych życia" odszedł nagle w środę 1 października. Edzia twierdzi, że czuł się doskonale i nic nie zapowiadało tragedii. Niestety, Dżejk zmarł, a po jego śmierci dwie "królowe" wzięły się za łby. Kaźmierska na Instagramie żegnała go jako swojego przyjaciela, ale Edyta Nowak-Nawara udzieliła Faktowi wywiadu, w którym przekazała, że zgodnie z ostatnią wolą zmarłego, Dagmary na pogrzebie ma nie być. Nie chciał mieć z nią nic wspólnego nawet na zdjęciach.

Na szczęście w dniu pogrzebu Jacka Wójcika do żadnych "dantejskich" scen na cmentarzu nie doszło. Z Kaźmierskich był tylko syn Dagmary, Conan, który trzymał się z boku i nie afiszował ze swoim żalem. Za to Edzia nie ukrywała łez i wygląda na to, że naprawdę bardzo cierpi z powodu straty przyjaciela - zobacz TO w naszej galerii zdjęć.

Poruszające słowa od Edzi

Edzia zadbała też, aby na grobie Jacka Wójcika znalazł się wieniec ze stosowną szarfą. "Królowa życia" napisała krótkie, wzruszające słowa. Nie da się tego pomylić z nikim innym:

Od Edzi z Mężem i Rodziną