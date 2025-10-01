Nie żyje słynny Jacek "Dżejk" z programów Kaźmierskiej! Tak go żegnają

Dagmara Kaźmierska stała się sławna dzięki show "Królowe życia". Fani ją uwielbiali, pomimo informacji o kryminalnej przeszłości bohaterki. Ale widzowie kochali oglądać jej przygody z synem Conanem. Razem z nimi na ekranie zawsze gościł Jacek Wójcik, którego Kaźmierska nazywała "Dżejkiem". Dziś poinformowała, że jej wielki przyjaciel nie żyje. Zobacz też: Jacek Wójcik z programu "Królowe życia" TTV pokazał ciało w wieku 54 lat. Długo nad nim pracował, co za muskulatura

Kaźmierska modli się za duszę Dżejka

Kochani! Dziś odszedł DŻEJK. Pomódlmy się za jego duszę. Dziękuję

- napisała Kaźmierska na swoim Instastory, publikując zdjęcia ze zmarłym przyjacielem i synem.

Dagmara Kaźmierska była w tak dobrej komitywie z Jackiem, że wielu fanów podejrzewało, iż są parą. Jednak w wywiadzie dla Świata Gwiazd celebrytka zdradziła, że poznali się przez jej byłego męża Pawła i są przyjaciółmi.

W 2023 roku "Królowa życia" dostała własny program "Dagmara szuka męża". Podróżowała wtedy po Polsce w poszukiwaniu idealnego kandydata. Nie znalazła. W tej przygodzie też towarzyszyli jej Conan i Jacek.

Dżejk wierny do końca

Dżejk był również przy Kaźmierskiej podczas jej występów w "Tańcu z Gwiazdami". Jednak nie od razu znalazł się tam na widowni, dołączył dopiero w 4. odcinku tanecznego show Polsatu. Kiedy wybuchł skandal, w którym na jaw wyszło, jak okropnie celebrytka traktowała dziewczyny w swojej agencji towarzyskiej, skończyła się jej walka o Kryształową Kulę. Kaźmierska oświadczyła, że nie może dalej tańczyć przez swoje uszkodzone żebra i zniknęła na dobre. Razem z nią z przestrzeni publicznej zniknął jej przyjaciel Jacek.

Jacek Wójcik, zanim stał się towarzyszem przygód "Królowej życia" był sportową gwiazdą, zajmował się m.in. kulturystyką i podnoszeniem ciężarów.

Słynnego Jacka, ochrzczonego przez Kaźmierską jako Dżejk pożegnała także na swoim profilu na Instagramie inna "Królowa życia", słynna Edzia, czyli Edyta Nowak-Nawara.

