Nie żyje słynna badaczka szympansów! Jane Goodall broniła zwierząt do ostatniego oddechu

O śmierci Jane Goodall poinformował w środę 1 października 2025 roku Jane Goodall Institute. Jak napisano w oficjalnym oświadczeniu genialna znana i szanowana badaczka i obrończyni zwierząt zmarła z przyczyn naturalnych. Miała 91 lat. O prawa naturalne walczyła do ostatniej chwili. Zmarła w Kalifornii, w trakcie swojej trasy wykładowej po Stanach Zjednoczonych.

Goodall odkryła ludzkie umiejętności szympansów

Jane Goodall była słynnym antropologiem i etologiem. W latach 60. XX w. przeprowadziła badania nad dzikimi szympansami w Gombe Stream National Park w Tanzanii. Odkryła, że zwierzęta te bardziej przypominają ludzi, niż mielibyśmy ochotę przyznać.

Po zakończeniu badań Jane Goodall założyła Jane Goodall Institute i do ostatniej sekundy walczyła o prawa zwierząt i ochronę środowiska. W swoje działania wciągała także najmłodsze pokolenia.

Odkrycia dr Goodall jako etologa zrewolucjonizowały naukę, a ona sama była niestrudzoną orędowniczką ochrony i odbudowy naszego świata przyrody

- napisali jej przyjaciele z Jane Goodall Institute na Facebooku.

Goodall dla zwierząt reklamowała bieliznę

Jane Goodall urodziła się w 1934 roku w Londynie. Jak można przeczytać na stronie instytutu jej imienia, założonego w 1977 roku, przyjęła "niekonwencjonalne podejście" do swoich badań nad szympansami, "zanurzając się w ich środowisku i życiu, aby doświadczyć ich złożonego społeczeństwa jako sąsiadka, a nie odległa obserwatorka". Dzięki temu słynna badaczka ustaliła, że zwierzęta te używają narzędzi, podobnie jak ludzie! To odkrycie stało się jednym z najważniejszych w dziedzinie tzw prymatologii - działu zoologii zajmującego się ssakami naczelnymi.

Jane Goodall była tak oddana sprawom zwierząt, że 10 lat temu wystąpiła w reklamie... bielizny. Wszystko po to, aby zdobyć fundusze na ratowanie szympansów.

Jane Goodall wystąpiła w klipie promującym bieliznę z bambusa. - To wielka praca, by uczynić nasz świat lepszym miejscem, ale jak zacząć? Cóż, to tak proste jak zmiana bielizny

- pisał TVN24, cytując Goodall.