Szok na pogrzebie „Dżejka”. Dagmarze zakazano udziału w ceremonii?! Conan był, ale trzymał się z boku

Na pogrzebie Jacka „Dżejka” Wójcika zabrakło Dagmary Kaźmierskiej

W uroczystości uczestniczył jedynie jej syn Conan, który trzymał się na uboczu.

Choć kiedyś byli nierozłączni, przyjaźń Dagmary i Jacka zakończyła się konfliktem – Edzia twierdzi, że „Dżejk” nie chciał jej na pogrzebie

Przyjaźń na ekranie TTV i Polsatu

Jacek Wójcik i Dagmara Kaźmierska przez lata tworzyli nierozłączny duet na ekranie. „Dżejk” był wiernym towarzyszem Dagmary zarówno w „Królowych życia”, jak i w programie „Dagmara szuka męża”. Towarzyszył jej także, gdy występowała w „Tańcu z Gwiazdami”. Fani pokochali ich za naturalność, humor i szczerość – dla wielu byli symbolem niezwykłej przyjaźni.

Z czasem jednak w relacji między Jackiem a Dagmarą zaczęły pojawiać się rysy. W sieci wybuchały kłótnie, a bliscy „Dżejka” mieli żal do Kaźmierskiej o jej zachowanie. Edyta Nowak-Nawara „Edzia”, również z „Królowych życia”, mówiła wprost, że Jacek nie chciał być z nią kojarzony nawet po śmierci.

Jeszcze godzinę przed odejściem prosił, by Dagmara nie przychodziła na pogrzeb

– ujawniała w jednym z wywiadów.

Rodzina postawiła sprawę jasno

W dniu ceremonii w Kłodzku stało się jasne, że rodzina wzięła sobie te słowa do serca. – „Poproszono Dagmarę Kaźmierską, żeby nie przychodziła, a nawet zakazano jej udziału. Nikt nie chciał niepotrzebnej sensacji, bo to miało być spokojne i godne pożegnanie” – powiedziała nam osoba z otoczenia bliskich Jacka.

Choć Dagmary zabrakło, na pogrzebie zjawił się jej syn Conan. 22-latek trzymał się jednak na uboczu, nie rzucając w oczy i nie udzielając żadnych komentarzy. Obecni podkreślali, że jego zachowanie było pełne szacunku, a obecność – wyważona i dyskretna.

Burzliwa relacja Dagmary i Jacka

Na początku tworzyli zgrany duet – pełni żartów i wzajemnej sympatii, sprawiali wrażenie niemal nierozłącznych. To właśnie dzięki ich chemiom „Królowe życia” zyskały tak ogromną popularność. Z czasem jednak pojawiły się zgrzyty. W sieci pojawiały się wzajemne pretensje i uszczypliwości, a w ostatnich miesiącach życia Jacka bliscy twierdzili, że nie chciał już mieć z Dagmarą nic wspólnego. Pogłoski o konflikcie potwierdziła „Edzia”, która mówiła, że „Dżejk” przed śmiercią prosił, aby jego dawną przyjaciółkę trzymać z dala od pogrzebu. Sama Dagmara przekonywała natomiast w sieci, że to ona była ostatnią osobą, która widziała Jacka żywego – co tylko podsyciło spór i wywołało lawinę komentarzy w internecie.

