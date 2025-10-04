Łzy, kwiaty i cisza… Ostatnia droga Jacka Wójcika z „Królowych życia”. Tak go żegnali bliscy

Anna Szubińska
Anna Szubińska
2025-10-04 10:54

Kaplica w Kłodzku wypełniła się bielą kwiatów, zapachem lilii i światłem świec. Tak wyglądało pożegnanie Jacka Wójcika, znanego widzom jako „Dżejk” z programu „Królowe życia”. Bliscy, przyjaciele i mieszkańcy miasta zebrali się, by oddać hołd uwielbianej postaci, która nagle odeszła w wieku 55 lat.

Ostatnie pożegnanie Jacka Wójcika w Kłodzku

Ceremonia pogrzebowa odbyła się w sobotnie przedpołudnie w kaplicy cmentarnej w Kłodzku. To właśnie tutaj Jacek Wójcik spędził młodość i do tego miejsca powrócił na swoją ostatnią drogę. Przed wejściem stanął czarny karawan, a do środka wniesiono białą urnę z prochami, ozdobioną kwiatami.

Kwiaty i portret „Dżejka”

Na honorowym miejscu ustawiono duży portret Jacka Wójcika, który uśmiechał się do zgromadzonych swoim charakterystycznym, pogodnym spojrzeniem. Obok stanął drewniany krzyż z tabliczką z jego imieniem i datami życia. Wokół urny i fotografii ułożono wieńce i bukiety – dominowały białe róże, lilie oraz hortensje w odcieniach królewskiego błękitu. Na szarfach żałobnych widniały napisy: „Na zawsze w naszych sercach”, „Żegnaj przyjacielu”.

Zobacz też: Ostatnie pożegnanie "Dżejka" w wyjątkowym miejscu. Tak żegnają Jacka Wójcika z "Królowych życia"

W kaplicy panowała cisza, przerywana jedynie szeptami i modlitwą. Wielu żałobników nie kryło wzruszenia – w oczach bliskich pojawiały się łzy, a atmosfera była pełna zadumy i refleksji. Jeden z żałobników zasłabł jeszcze przed rozpoczęciem uroczystości. Jacek Wójcik, znany z telewizji jako barwna i pełna energii postać, został zapamiętany jako człowiek serdeczny, oddany przyjaciel i osoba, która potrafiła rozbawić do łez.

Poruszające słowa na pogrzebie Wójcika

Na ceremonii pogrzebowej Jacka Wójcika padły niezwykle poruszające słowa, które wywołały łzy w oczach uczestników. Kapłan porównał życie „Dżejka” do wędrówki z plecakiem pełnym doświadczeń – nie ciężarem, ale bogactwem, które zostawia po sobie dla innych:

Jacek w swoim plecaku trzymał swoje doświadczenie życia. Swoją mądrość, lekcje, dobre rady i trafne przemyślenia. Otwierając ten plecak, widzimy bogactwo, które zostaje jako dar dla innych.

Podkreślano, że choć odszedł, pozostaje we wspomnieniach, uśmiechach i opowieściach bliskich:

Jacek, choć teraz znikł z waszych oczu, to pozostaje w waszych wspomnieniach i chwilach, które uczynił piękniejszymi. Niech to właśnie wspomnienia o nim będą teraz drogowskazem.

Padło też zdanie, które wprowadziło wszystkich w chwilę zadumy:

Śmierć nie jest końcem wędrówki. To moment, w którym mapa, którą rysowaliśmy całe życie, zostaje zamknięta. Ale droga biegnie dalej – niewidzialna dla naszych oczu.

Niespodziewana śmierć i prośby rodziny

Jacek Wójcik zmarł nagle 1 października, tuż przed swoimi 56. urodzinami. O jego odejściu jako pierwsza poinformowała Dagmara Kaźmierska, prosząc fanów o modlitwę za duszę przyjaciela. Wzruszające wpisy publikowała także Edyta Nowak-Nawara „Edzia”, która przekazała prośby rodziny zmarłego, by uszanować ich żałobę i nie nagłaśniać szczegółów dotyczących choroby i ostatnich chwil „Dżejka”.

Zobacz też: Plansza i czarno-białe zdjęcie! Redakcja TTV żegna Jacka Wójcika, a internauci mają ważne pytanie

Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

Dagmara Kaźmierska
JACEK WÓJCIK
KRÓLOWE ŻYCIA