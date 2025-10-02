Wieczorem 1 października Dagmara Kaźmierska opublikowała nagranie, którym uhonorowała swojego przyjaciela znanego widzom z "Królowych życia". Napisała:

ŻEGNAJ DŻEJK. Do zobaczenia w innym Świecie. Kochani, dziś odszedł DŻEJK. Nie będzie Was już bawił. Miejmy go wszyscy w pamięci wesołego i zwariowanego. Pomódlcie się za niego. Dziękuję.

Zobacz także: Nie żyje Jan Tatarski. Aktor miał 77 lat. "Za wcześnie Janku, za wcześnie". Wiadomo, co z pogrzebem

Wkrótce kolegę z planu show TTV pożegnała także Edzia, czyli Edyta Nowak-Nawara:

Dopiero do łez nas rozbawił w "Orzeł czy reszka". Szok! Żegnaj przyjacielu.

Wpis dotyczący śmierci Jacka Wójcika pojawił się i u Laluny, która też występowała w "Królowych życia". Był pełen emocji i informował nie tylko o utracie kolegi, ale także potencjalnej przyczynie zgonu:

Jest mi bardzo smutno, że Jacuś tak długo nic nie wiedział o tym, że jest tak ciężko chory. Może jeszcze był jakiś ratunek.

Laluna dodała apel do internautów:

Badajcie się kochani. Sama pójdę na szereg badań po tym wszystkim. Biedny nasz kochany Jacuś, tyle co on nam dał radości, śmiechu, dobrego humoru, to nikt nie dał. Tęsknimy za tobą.

Zobacz także: Edzia żegna Jacka Wójcika. Wzruszający wpis łamie serca fanów

Stacja TTV dodała czarną planszę ze zdjęciem. Tak pożegnała Jacka Wójcika

Na wieści o śmierci Jacka, który był uwielbiany przez fanów "Królowych życia", rozbawiał ich i doskonale uzupełniał się z Dagmarą, stacja TTV przygotowała wpis dotyczący uczestnika programu. Na instagramowym profilu stacji pojawiła się czarna plansza, czarno-białe zdjęcia Wójcika i tekst:

Mistrz w czerpaniu radości z każdego dnia... Jacek Wójcik odszedł od nas 1.10. Składamy wyrazy współczucia dla najbliższych. Redakcja TTV.

Zobacz także: Nie żyje słynny Jacek "Dżejk" z programów Kaźmierskiej! Dagmara pokazała nagranie

Internauci komentują

Natychmiast posypały się komentarze. Część internautów nie miała pojęcia o tym, że ich ulubieniec nagle zmarł. Niektórzy pytali o to, co się stało, inni zastanawiali się, czy stacja uczci pamięć Wójcika inaczej niż tylko w mediach społecznościowych.

Będzie jakiś odcinek pożegnalny z fragmentami odcinków programów, w których pan Jacek brał udział? - pytał internauta.

Stacja nie odniosła się do pytania, a inni internauci stwierdzili, że prawdopodobnie nic takiego się nie odbędzie ze względu na skandal dotyczący Dagmary Kaźmierskiej, a to właśnie u jej boku głównie można było oglądać Jacka. Wójcik wystąpił też w programie "Orzeł czy reszka".

Zobacz także: Zapytali Dagmarę Kaźmierską o przyczynę śmierci Dżejka. Tak odpowiedziała. Co się stało Jackowi Wójcikowi?

Zobacz więcej zdjęć. Laluna wstrząśnięta śmiercią Wójcika. Ciężka choroba? "Jacuś tak długo nic nie wiedział"