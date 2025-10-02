Edzia żegna Jacka Wójcika. Wzruszający wpis łamie serca fanów

Polskie media obiegła poruszająca wiadomość, zmarł Jacek Wójcik, znany widzom jako wierny towarzysz Dagmary Kaźmierskiej z programu "Królowe życia". Informację o śmierci potwierdziła sama uczestniczka show, publikując pełen emocji wpis w sieci. Wkrótce później swojego przyjaciela pożegnała także inna bohaterka reality show, Edyta Nowak-Nawara. W komentarzach pojawiło się wiele spekulacji dotyczących przyczyn zgonu, choć oficjalne informacje wciąż nie zostały ujawnione.

Jacek Wójcik, znany również pod pseudonimem "Dżejk", był jedną z barwniejszych postaci "Królowych życia". Choć początkowo występował w cieniu Dagmary Kaźmierskiej, jego charyzma, poczucie humoru i naturalność sprawiły, że szybko zdobył sympatię publiczności. Widzowie pokochali go za szczerość i dystans do samego siebie. Jego nagła śmierć wstrząsnęła fanami oraz bliskimi, którzy nie kryją bólu i żalu po stracie.

Edzia z "Królowych życia" pożegnała "Dżejka"

Informację o odejściu Jacka przekazała jako pierwsza Dagmara Kaźmierska. Na Instagramie opublikowała czarno-białą fotografię przyjaciela, opatrując ją krótkim, ale bardzo przejmującym opisem

ŻEGNAJ DŻEJK. Do zobaczenia w innym Świecie. Kochani. Dziś odszedł DŻEJK. Nie będzie Was już bawił. Miejmy Go wszyscy w pamięci wesołego i zwariowanego. Pomódlcie się za Niego. Dziękuję - napisała Dagmara w sieci.

Reakcja fanów była natychmiastowa, w komentarzach posypały się kondolencje, słowa wsparcia, a także wspomnienia chwil, gdy Jacek rozśmieszał widzów na ekranie TTV.

Kilka godzin później do pożegnań dołączyła Edyta Nowak-Nawara, znana jako Edzia. To właśnie z nią Jacek spędzał sporo czasu także poza kamerami. Na Instagramie udostępniła wpis, w którym wspominała ich ostatnie spotkanie.

Dopiero do łez nas rozbawił w Orzeł czy Reszka. Szok! Żegna przyjacielu - napisała Edzia na Instagramie. 

Jej słowa wywołały falę kolejnych komentarzy, a wraz z nimi zaczęły pojawiać się domysły dotyczące stanu zdrowia Wójcika. Część internautów sugerowała, że mógł zmagać się z nowotworem i przerzutami, inni pisali, że miał poważne problemy zdrowotne, o których nie chciał publicznie mówić. Edzia potwierdziła, że Jacek nie życzył sobie nagłaśniania szczegółów jego choroby. Dlatego do dziś nie ma oficjalnych informacji, co było bezpośrednią przyczyną śmierci. Bliscy proszą o uszanowanie prywatności i skupienie się na wspomnieniu jego życia, a nie spekulacjach.

