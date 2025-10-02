Laluna wstrząśnięta śmiercią Wójcika. "Jacuś tak długo nic nie wiedział". Wspomniała o ciężkiej chorobie bohatera "Królowych życia"

Dagmara Kaźmierska najpierw poinformowała w mediach społecznościowych o śmierci swojego przyjaciela Jacka Wójcika, a później przyznała, że była ostatnią osobą, jaka go widziała. Dżejk odszedł niespodziewanie, więc jego śmierć wprawiła internautów w osłupienie. Przecież 55-latek wyglądał niczym okaz zdrowia. Co więc się stało? Pytana o przyczynę śmierci przyjaciela Kaźmierska, rzuciła jedynie bardzo lakonicznie, że Jacek nie zginął w wypadku.

Na temat przyczyny zgonu Wójcika nieco bardziej otworzyła się Laluna. Celebrytka wydaje się do głębi wstrząśnięta.

Laluna o przyczynie śmierci Dżejka. Pisze o ciężkiej chorobie Jacka Wójcika

Laluna, którą widzowie poznali w "Królowych życia", podobnie jak Kaźmierską czy Wójcika, niedługo po tym, jak dowiedziała się o śmierci kolegi, dodała pełen emocji wpis. Pojawił się na jej InstaStory i poruszał temat przyczyny śmierci Jacka. Według celebrytki bohater show TTV był ciężko chory, ale nie wiedział o swoim stanie.

Jest mi bardzo smutno, że Jacuś tak długo nic nie wiedział o tym, że jest tak ciężko chory. Może jeszcze był jakiś ratunek.

Laluna zaapelowała do swoich odbiorców, aby się badali.

Badajcie się kochani. Sama pójdę na szereg badań po tym wszystkim. Biedny nasz kochany Jacuś, tyle co on nam dał radości, śmiechu, dobrego humoru, to nikt nie dał. Tęsknimy za tobą - napisała w sieci.

Laluna pisze o nowotworze. "Nie wiem, czy rodzina sobie życzy, aby mówić cokolwiek"

Kilka godzin później celebrytka została zapytana przez internautę o to, co właściwie stało się z Jackiem, bo po sieci krążą różne wersje. Niektórzy wspominają o udarze, inni o wypadku, któremu jednak zaprzeczyła Kaźmierska.

Nie wiem, czy rodzina sobie życzy, aby mówić cokolwiek - zaczęła Laluna.

Jednak kontynuowała:

Ale powiem tylko, że okropna choroba, która mi zabrała mojego tatę w ciągu miesiąca! Rak z przerzutami. Jacka też zabrało bardzo szybko, bo wcześniej nic nie wiedział. Zemdlał i zabrali go. Okazało się, że już było za późno. Nie chcę więcej mówić, niech spoczywa w spokoju. Amen.

Jacek Wójcik w młodości był sportowcem, parał się kulturystyką - uczestniczył nawet w zawodach.

