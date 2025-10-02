Zapytali Dagmarę Kaźmierską o przyczynę śmierci Dżejka. Tak odpowiedziała. Co się stało Jackowi Wójcikowi?

1 października wieczorem Dagmara Kaźmierska opublikowała wideo będące zlepkiem zdjęć i nagrań z Jackiem Wójcikiem, czyli Dżejkiem, jak mówiła na niego celebrytka. Oboje występowali w "Królowych życia", świetnie bawiąc się w swoim towarzystwie. Przyjaciel towarzyszył Dagmarze również wtedy, gdy ta przed kamerami szukała męża i gdy występowała w "Tańcu z Gwiazdami".

Niestety, wideo powstało po to, by uhonorować Jacka w dniu jego śmierci. Kaźmierska z wielkim smutkiem przekazała rozdzierającą nowinę:

ŻEGNAJ DŻEJK. Do zobaczenia w innym Świecie. Kochani, dziś odszedł DŻEJK. Nie będzie Was już bawił. Miejmy go wszyscy w pamięci wesołego i zwariowanego. Pomódlcie się za niego. Dziękuję.

Celebrytka na InstaStory dodała też wspólne zdjęcie i napisała:

Kochani! Dziś odszedł DŻEJK. Pomódlmy się za jego duszę. Dziękuję.

Internauci komentują. Jacek Wójcik miał dopiero 55 lat

Pod nagraniem umieszczonym przez Kaźmierską na Instagramie posypały się komentarze. Julia von Stein dodała czarne serce, a Kaźmierska zdradziła:

(...) byłam ostatnią, która go widziała.

Napisała to w odpowiedzi na słowa internautki, która współczuła Dagmarze, ponieważ celebrytka miała nie zdążyć naprawić swojej przyjaźni z Jackiem.

"Co się stało... czy może Pani powiedzieć? Tak przykro", "Jesteśmy z Panią", "Prawdziwy przyjaciel to ktoś, z kim możesz się pokłócić, a i tak wiesz, że jak zajdzie potrzeba, to będzie... i Pani była", "Szczere wyrazy współczucia byliście fajną ekipą", "Bardzo nam przykro, jestem w szoku" - czytamy w sieci.

Kaźmierska zdecydowała się odpowiedzieć na pytanie o przyczynę śmierci przyjaciela, jednak nie była wylewna.

Co się stało?

Internauci w komentarzach wyrażali współczucie, pisali, że będą tęsknić, wysyłali kondolencje i zastanawiali się, co mogło się wydarzyć. Pisali, że Wójcik dobrze wyglądał - i faktycznie, wydawał się w dobrej formie, szczególnie że za młodu był sportowcem.

Niektórzy wspominali o nowotworze, inni pytali, czy Wójcik zginął w wypadku.

Nie, nie wypadek - wyznała Dagmara Kaźmierska.

Przyjaciela pożegnała w sieci także Edyta Nowak-Nawara, znana jako Edzia:

Dopiero do łez nas rozbawił w Orzeł czy Reszka. Szok! Żegnaj przyjacielu.

