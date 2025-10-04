Pogrzeb Jacka Wójcika

Ceremonia pogrzebowa odbywa się dziś, 4 października, w Kłodzku – rodzinnym mieście Jacka. Uroczystości rozpoczną się o godzinie 10:00 w kaplicy cmentarnej przy ul. Dusznickiej. Kaplica, w której odbywa się pożegnanie Jacka Wójcika, utonęła w kwiatach i świetle świec.

Na honorowym miejscu ustawiono zdjęcie zmarłego oraz drewniany krzyż z tabliczką z jego imieniem i datami życia. Biała urna z kwiatową dekoracją została otoczona wieńcami od rodziny, przyjaciół i fanów. Wnętrze – proste, drewniane, z jasnymi panelami i czarnymi elementami – tworzyło atmosferę powagi i spokoju. Nad wszystkim czuwał krucyfiks, a liczne kompozycje z białych róż, lilii i hortensji symbolizowały czystość i ostatnie pożegnanie.

Niespodziewana śmierć Jacka Wójcika

Wieść o odejściu Jacka Wójcika wstrząsnęła fanami reality show TTV. Choć jeszcze niedawno wydawał się okazem zdrowia, nagle zmarł na początku października, tuż przed swoimi 56. urodzinami. Dagmara Kaźmierska poinformowała o tragedii na Instagramie, pisząc:

Żegnaj Dżejk. Do zobaczenia w innym świecie. Nie będzie Was już bawił. Pomódlcie się za niego.

Początkowo nie podawano szczegółów dotyczących przyczyny śmierci. Dagmara Kaźmierska wykluczyła wypadek, ale nie zdradziła nic więcej. W sieci pojawiły się spekulacje o nagłej chorobie. Laluna, inna bohaterka „Królowych życia”, napisała wprost, że Jacek miał zmagać się z nowotworem z przerzutami i o chorobie dowiedział się zbyt późno.

Jacuś tak długo nic nie wiedział o tym, że jest tak ciężko chory. Może jeszcze byłby ratunek. Badajcie się kochani

- apelowała.

Kim był „Dżejk” z „Królowych życia”?

Jacek Wójcik szybko zdobył sympatię widzów – najpierw jako barwny towarzysz Dagmary Kaźmierskiej i jej syna Conana w „Królowych życia”, później także w programie „Dagmara szuka męża”. Na ekranie rozbrajał humorem, dystansem do siebie i naturalnością. Widzowie pokochali go za szczerość i luz. „Dżejk” był kimś więcej niż telewizyjną postacią – uchodził za przyjaciela, który zawsze trwał u boku „Królowej życia”.

Choć publiczność kojarzyła go głównie z telewizji, prywatnie Wójcik nie był związany ze światem show-biznesu. Z wykształcenia był absolwentem Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu i pracował jako renowator zabytków sakralnych. Był także pasjonatem sportu – w młodości startował w zawodach kulturystycznych i siłowych.