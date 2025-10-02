Jacek Wójcik z "Królowych życia" nie żyje. Już wiadomo, co z pogrzebem. Podano szczegóły

Jacek Wójcik zmarł 1 października, zaledwie miesiąc przed swoimi 56. urodzinami. Wieść o śmierci bohatera "Królowych życia" wstrząsnęła jego bliskimi, przyjaciółmi, a także fanami. Smutną informacją w sieci podzieliła się Dagmara Kaźmierska, która poprosiła o modlitwę za zmarłego. Niektórzy internauci sądzili, że to pomyłka albo ponury żart, ale nic z tego.

Jacek, tak uwielbiany przez fanów programu TTV, zmarł zdecydowanie za wcześnie.

Stacja TTV podała szczegóły pogrzebu. Kiedy i gdzie się odbędzie?

Wójcik odszedł w środę wieczorem, a już w czwartek pojawiły się pierwsze wieści dotyczące ostatniego pożegnania oraz pochówku Wójcika. Jacek zostanie pochowany zaskakująco szybko.

Na prośbę rodziny informujemy: ceremonia pogrzebowa odbędzie się 4 października o godzinie 10:00 w kaplicy cmentarnej przy ul. Dusznickiej w Kłodzku - szczegóły na swoim koncie na Instagramie przekazała stacja TTV.

Wójcik pochodził z Kłodzka i właśnie tam zostanie pożegnany. Jego codzienne życie było jednak związane z Wrocławiem. Jacek ukończył Akademię Sztuk Pięknych w tym mieście, a później pracował jako renowator zabytków sakralnych. Jego występy show-biznesowe były tylko przygodą.

Dagmara Kaźmierska, Edzia i Laluna żegnają przyjaciela

Gdy przyjaciółki Jacka z programu "Królowe życia" dowiedziały się o jego śmierci, natychmiast pożegnały go w sieci. Były zrozpaczone.

ŻEGNAJ DŻEJK. Do zobaczenia w innym Świecie. Kochani, dziś odszedł DŻEJK. Nie będzie Was już bawił. Miejmy go wszyscy w pamięci wesołego i zwariowanego. Pomódlcie się za niego. Dziękuję - pisała Dagmara.

Edyta Nowak-Nawara, znana jako Edzia opublikowała zdjęcie z Jackiem:

Dopiero do łez nas rozbawił w Orzeł czy Reszka. Szok! Żegnaj przyjacielu.

Laluna była wstrząśnięta nie tylko śmiercią kolegi, ale i jej przyczyną. Wspomniała o groźnej chorobie, z której Jacek miał sobie nie zdawać sprawy.

Jest mi bardzo smutno, że Jacuś tak długo nic nie wiedział o tym, że jest tak ciężko chory. Może jeszcze był jakiś ratunek. Badajcie się kochani. Sama pójdę na szereg badań po tym wszystkim. Biedny nasz kochany Jacuś, tyle co on nam dał radości, śmiechu, dobrego humoru, to nikt nie dał. Tęsknimy za tobą - napisała w sieci.

