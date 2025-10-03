Zaskakujące, czym zawodowo zajmował się Jacek Wójcik z "Królowych życia". Nie był związany z show-biznesem ani ze sportem

Jacek Wójcik w programie TTV dał się poznać jako charyzmatyczny, pełen energii i humoru przyjaciel Dagmary Kaźmierskiej. Jego charakter i specyficzne poczucie humoru sprawiły, że szybko zdobył sympatię widzów.

Na ekranie pokazywał się jako mężczyzna dbający o sylwetkę i sportowy tryb życia. Nic dziwnego – od lat był związany z kulturystyką i zawodami siłowymi. W przeszłości Jacek Wójcik startował w konkursach dla atletów, gdzie sprawdzał swoje możliwości w podnoszeniu ciężarów.

Zaskakujące wykształcenie Jacka z "Królowych życia"

Choć telewidzowie znali go głównie z "Królowych życia", jego prawdziwa kariera przebiegała zupełnie innym torem. Mało kto wiedział, że Jacek Wójcik był absolwentem Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu.

Ukończenie tej prestiżowej uczelni pozwoliło mu wejść na zawodową drogę, która zaskoczyłaby nawet jego największych fanów. Jak podawał portal jastrzabpost.pl, Jacek pracował jako renowator zabytków, a jego specjalizacją była sztuka sakralna.

Jacek Wójcik pracował w muzeum

Po studiach Jacek Wójcik znalazł zatrudnienie w Muzeum Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Tam rozwijał swoje umiejętności, odnawiając cenne dzieła i elementy architektury sakralnej. Dzięki jego pracy wiele zabytków odzyskało dawny blask i do dziś cieszy oczy miłośników sztuki.

Znajomi i współpracownicy podkreślali, że był niezwykle dokładny, miał ogromną cierpliwość i wielkie serce do sztuki. To właśnie w tym zawodzie cieszył się szacunkiem i uznaniem, które wykraczały daleko poza świat telewizji.

Jacek Wójcik – człowiek wielu talentów

"Dżejk" pozostanie w pamięci fanów jako barwna postać z "Królowych życia", jednak jego prawdziwe życie toczyło się wokół sztuki, a nie show-biznesu. Z jednej strony sportowiec i dusza towarzystwa, z drugiej – utalentowany konserwator zabytków.

