Pogrzeb Dżejka z "Królowych życia". Edzia przekazała wielką prośbę od rodziny Wójcika. "Nie mamy na to siły"

Joanna Konieczna-Krzyżaniak
Joanna Konieczna-Krzyżaniak
2025-10-03 20:55

W środę 1 października do mediów dotarła smutna wiadomość o śmierci Jacka Wójcika. Dżejk z show TTV "Królowe życia" odszedł nagle w wieku 55 lat. Jego pogrzeb odbędzie się w sobotę, 4 października, a szczegóły zdradziła Edzia znana z tego samego programu. Edyta Nowak-Nawara twierdzi, że rodzina zmarłego ma specjalną prośbę do żałobników.

Dżejk, czyli Jacek Wójcik był jednym z najważniejszych postaci w "Królowych życia". Przyjacielem nazwały o Dagmara Kaźmierska i Edyta Nowak-Nawara, bohaterki show TTV. Później Jacek pomagał Kaźmierskiej jej szukać męża w kolejnym programie, a kiedy po skandalu Kaźmierska zniknęła z mediów, po nim także ślad zaginął. W sobotę 4 października 2025 roku 55-letni Dżejk zostanie odprowadzony na miejsce spoczynku. 

Edzia o ostatniej woli Dżejka

Edzia prezentuje się aktualnie w mediach jako przyjaciółka nie tylko Jacka Wójcika, ale także jego rodziny. Celebrytka oświadczyła, że zna ostatnią wolę zmarłego Dżejka, w tym tę, aby Dagmara Kaźmierska nie pojawiała się na jego pogrzebie. Z powyższego powodu między Kaźmierską a Nowak-Nawarą wybuchła prawdziwa wojna. Nie wiadomo, czy panie nie przeniosą konfliktu na cmentarz w dniu pogrzebu Dżejka. 

Na razie Nowak-Nowara przekazała Faktowi, że rodzina zmarłego Jacka Wójcika ma do żałobników specjalną prośbę. Według Edzi, Jacek życzył sobie, aby na jego pogrzebie zebrały się tłumy życzliwych mu osób, które osobiście chcą go pożegnać.

Wójcik nie wiedział, że umiera

Edyta Nowak-Nawara miała być obecna przy Dżejku do samego końca. Jej zdaniem, Jacek Wójcik do samego końca nie wiedział, że umiera. Nie zdążył więc przekazać rodzinie wytycznych dot. pogrzebu. Krewni zmarłego Dżejka proszą o uszanowanie ich żałoby.

Wszyscy jesteśmy pogrążeniu w głębokim smutku. Kuzynka Jacka poprosiła, aby nie składać kondolencji. Nie mamy na to siły

- wyznała Edzia w Fakcie. 

Zobacz też: Dżejk nie żyje, a "Królowe życia", Kaźmierska z Edzią wzięły się za łby! Jacek Wójcik nie chciał już znać Dagmary nawet na zdjęciach?!

Pogrzeb Dżejka z Królowych życia. Edzia przekazała wielką prośbę od rodziny Wójcika. Nie mamy na to siły
25 zdjęć
Super Express Google News
Sonda
Czy oglądaliście program "Królowe życia"?
Pogrzeb żony Ryszarda Rynkowskiego
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

Dagmara Kaźmierska
JACEK WÓJCIK
KRÓLOWE ŻYCIA
POGRZEB