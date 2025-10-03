Pogrzeb Dżejka z "Królowych życia". Edzia przekazała wielką prośbę od rodziny Wójcika. "Nie mamy na to siły"

Dżejk, czyli Jacek Wójcik był jednym z najważniejszych postaci w "Królowych życia". Przyjacielem nazwały o Dagmara Kaźmierska i Edyta Nowak-Nawara, bohaterki show TTV. Później Jacek pomagał Kaźmierskiej jej szukać męża w kolejnym programie, a kiedy po skandalu Kaźmierska zniknęła z mediów, po nim także ślad zaginął. W sobotę 4 października 2025 roku 55-letni Dżejk zostanie odprowadzony na miejsce spoczynku.

Edzia o ostatniej woli Dżejka

Edzia prezentuje się aktualnie w mediach jako przyjaciółka nie tylko Jacka Wójcika, ale także jego rodziny. Celebrytka oświadczyła, że zna ostatnią wolę zmarłego Dżejka, w tym tę, aby Dagmara Kaźmierska nie pojawiała się na jego pogrzebie. Z powyższego powodu między Kaźmierską a Nowak-Nawarą wybuchła prawdziwa wojna. Nie wiadomo, czy panie nie przeniosą konfliktu na cmentarz w dniu pogrzebu Dżejka.

Na razie Nowak-Nowara przekazała Faktowi, że rodzina zmarłego Jacka Wójcika ma do żałobników specjalną prośbę. Według Edzi, Jacek życzył sobie, aby na jego pogrzebie zebrały się tłumy życzliwych mu osób, które osobiście chcą go pożegnać.

Wójcik nie wiedział, że umiera

Edyta Nowak-Nawara miała być obecna przy Dżejku do samego końca. Jej zdaniem, Jacek Wójcik do samego końca nie wiedział, że umiera. Nie zdążył więc przekazać rodzinie wytycznych dot. pogrzebu. Krewni zmarłego Dżejka proszą o uszanowanie ich żałoby.

Wszyscy jesteśmy pogrążeniu w głębokim smutku. Kuzynka Jacka poprosiła, aby nie składać kondolencji. Nie mamy na to siły

- wyznała Edzia w Fakcie.

