Dżejk nie żyje, a "Królowe życia", Kaźmierska z Edzią wzięły się za łby! Jacek Wójcik nie chciał już znać Dagmary nawet na zdjęciach?!

Joanna Konieczna-Krzyżaniak
Joanna Konieczna-Krzyżaniak
2025-10-03 16:36

W środę 1 października Dagmara Kaźmierska "zalała się łzami" na swoim profilu na Instagramie. Umarł Dżejk, którego w "Królowych życia" i później przedstawiała jako swojego przyjaciela. Jacek Wójcik zmarł w wieku zaledwie 55 lat. Inna "królowa życia", Edyta Nowak-Nawara również pożegnała Jacka, a następnie dwie celebrytki "wzięły się za łby". Edzia wyznała, że Dżejk nie chciał już znać Dagmary, a ta odpowiedziała potokiem słów niekoniecznie cenzuralnych. Poznaj szczegóły.

Dżejk nie żyje, a Królowe życia, Kaźmierska z Edzią wzięły się za łby! Nie chciał widzieć Dagmary nawet na zdjęciach?!

i

Autor: AKPA

Dagmara Kaźmierska wielokrotnie występowała w telewizji w towarzystwie swojego przyjaciela Jacka Wójcika. "Dżejk" był przy niej w "Królowych życia", pomagał jej szukać męża w kolejnym show. Kiedy po skandalu Kaźmierska zniknęła z mediów, po nim także ślad zaginął. 1 października pożegnała go na swoim profilu na Instagramie słowami: "Dżejk nie żyje".

Edzia z "Królowych życia" o ostatniej woli Dżejka

Na Instagramie za Jackiem Wójcikiem zapłakała także Edzia - Edyta Nowak-Nawara. Ona także przyjaźniła się z Dżejkiem. W rozmowie z Faktem celebrytka zdradziła szczegóły ostatnich godzin życia Jacka Wójcika. To ona miała być przy nim, kiedy umierał.

Według Edzi, Dżejk wyraził swoją ostatnią wolę dotyczącą Dagmary Kaźmierskiej. Miał nie chcieć być łaczony z gwiazdą "Królowych życia" w żaden sposób, nawet na zdjęciach!

Jeszcze godzinę przed śmiercią prosił mnie i swojego kolegę, żeby ona nie przychodziła na pogrzeb. To była jego ostatnia prośba. Nie chciał, żeby miała z nim coś wspólnego, nawet na zdjęciach

- powiedziała Edzia.

Co się stanie na pogrzebie Dżejka?

I wtedy się zaczęło. Media społecznościowe zalały odpowiedzi Dagmary Kaźmierskiej. Nie przebierała w słowach. Stwierdziła między innymi:

Pani Edzia to chyba nigdy nie powie sobie dość. Podejrzewam, że nawet odejście Dżejka nie skłoni jej do refleksji.

W dyskusję byłych "Królowych życia" właczyli się oczywiście internauci i zrobiło się bardzo nieprzyjemnie. W sobotę, 3 października 2025 roku odbędzie się pogrzeb Dżejka. Czy Kaźmierska uszanuje go ostatnia wolę i nie pojawi się tam, czy wręcz przeciwnie? Będziemy informowali Was na bieżąco.   

Zobacz też: Zapytali Dagmarę Kaźmierską o przyczynę śmierci Dżejka. Tak odpowiedziała. Co się stało Jackowi Wójcikowi?

Nie żyje Dżejk, Jacek Wójcik
22 zdjęcia
Super Express Google News
Sonda
Czy Dagmara Kaźmierska powinna występować w telewizji?
Dagmara Kaźmierska pokazała swoją nową twarz!
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

Dagmara Kaźmierska
JACEK WÓJCIK